Pensar en el futur amb la Lliga actual en joc

Dues persones amb cert pes dins de l’organigrama esportiu del Barça es queixaven dels mals resultats d’equips com el PSG, el Manchester City o el Manchester United. “Més competència”, deien, en referència a un mercat de fitxatges en què al Barça li tocarà ser valent per fitxar entre dos o tres jugadors de cert nivell que permetin reforçar la plantilla. Dins del Barça s’admet que la planificació de la plantilla de l’estiu passat no va ser la millor, ja que algunes de les apostes fetes no han estat a l’altura del que s’esperava. Fitxar un lateral dret i un migcampista són algunes de les prioritats ara mateix, malgrat el bon nivell de Sergi Roberto. A la Ciutat Esportiva, però, més d’un considera que cal un lateral pur per poder permetre al reusenc tornar al mig del camp.

Just quan el Barça segueix lluitant per guanyar aquesta Lliga, fet que permetria tancar el periple de Luis Enrique amb tres Lligues en tres anys, la directiva i la direcció esportiva treballen per afinar el tret en un mercat de fitxatges complicat pel múscul econòmic de clubs com els dos equips de Manchester, disposats a tornar a gastar per reforçar-se, un PSG que sembla que farà fora Emery, o clubs italians cada cop més forts, com els dos equips de Milà, amb capital xinès, o el Roma, on ara mana Monchi, un home amb una gran capacitat per encertar-la en un mercat de fitxatges que en el cas blaugrana estarà marcat per l’elecció del tècnic. Ernesto Valverde segueix al capdavant de la llista de futuribles i, de fet, aquest dijous Josu Urrutia, el president dels bascos, farà una roda de premsa que podria aportar novetats sobre aquesta qüestió. Des de dins de la directiva s’està aconseguint mantenir l’hermetisme sobre una decisió que encara no estaria pactada al 100%. Robert Fernández ja té el seu nom, però l’elecció del director esportiu necessita l’aprovació de tots els seus superiors, és a dir, de Josep Maria Bartomeu, Jordi Mestre i Albert Soler.

Treballar però parlar menys

En un club com el Barça, però, sempre hi ha moltes carpetes obertes. Josep Maria Bartomeu ha apostat per mantenir un perfil baix aquests dies per poder negociar amb la màxima calma amb Jorge Messi, el pare del crac blaugrana, la seva renovació. Si en moments puntuals l’entorn del jugador no ha amagat un cert desencís per la manera d’actuar del Barça, que consideraven massa freda, Bartomeu en persona s’ha encarregat de calmar les coses i confia a poder anunciar una renovació abans que s’acabi la Lliga. De fet, renovar Messi es considera tan important com fitxar un entrenador, ja que en cas de no arribar a un acord el nou tècnic hauria de saber amb quin escenari treballaria. Bartomeu, que no ha parlat des que va saber que serà jutjat en el cas DIS, relatiu al fitxatge de Neymar, ha preferit demanar als seus que treballin molt i parlin poc. Els canvis al departament de comunicació dels últims mesos han vist un Barça enèrgic en la defensa dels seus a través de comunicats, com va passar amb la sanció a Neymar o les paraules del president del Màlaga, intentant, però, que els portaveus parlin quan toqui i amb un discurs ferm.

Robert Fernández, per exemple, va ser molt clar quan li van preguntar per Gerard Deulofeu, propietat de l’Everton i cedit al Milan. El director esportiu va confirmar que el Barça el vol recomprar, ja que disposa d’una opció preferencial de compra, i que el volen al Camp Nou. Una manera d’intentar evitar que el jugador de Riudarenes demani no tornar al Barça si entén que no seria titular. Al contracte de traspàs de Deulofeu a l’Everton, en què el Barça s’assegurava que el podria tornar a fitxar per 12 milions, hi ha una clàusula que permet al futbolista trencar un retorn en cas que consideri que el club blaugrana el recompra per tornar-lo a vendre i fer caixa.

El Barça, però, afrontarà el mercat de fitxatges condicionat per l’economia, ja que amb el projecte de l’Espai Barça en perspectiva, no es pot gastar tot el que es voldria. Al club, en primer lloc, s’espera poder saber què passa amb els jugadors actuals. Tal com va avançar l’ARA, Iniesta no descartaria marxar als Estats Units si les lesions el segueixen castigant i entén que perdria molt protagonisme. Mascherano també podria pensar a fer les maletes i tancar un cicle, mentre que homes com Jordi Alba, que en caure a la banqueta va amenaçar d’acceptar ofertes, semblen destinats a quedar-se, malgrat que el cas del lateral no és definitiu. Tampoc Denis Suárez, Alcácer o André Gomes volen marxar, ni cedits, però al club no es descarta poder alliberar fitxes i guanyar diners amb Arda i Aleix Vidal. I tot amb l’objectiu de poder fer dos o tres fitxatges que evitin la sensació viscuda aquest any que hi ha un abisme entre titulars i suplents. Dybala era una prioritat, però amb la seva renovació, el Barça sembla lluny de poder fitxar-lo. Verratti, en canvi, sembla més factible, però el PSG no es resigna i el voldrà retenir. Serà un estiu llarg.