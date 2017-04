La Penya busca donar un pas de gegant per salvar-se a Saragossa

El Divina Seguros Joventut té aquest diumenge (18.30 hores), a la pista del Tecnyconta Saragossa, una nova oportunitat per fer un pas de gegant, contra un rival directe, en el seu camí cap a la salvació. A falta de cinc jornades per al final de la fase regular, el triomf situaria els catalans a dues victòries del conjunt de Luis Guil, que ocupa la penúltima posició de la taula, i amb el 'basket average' guanyat, ja que en el partit jugat a Badalona es van emportar el triomf per quatre punts (84-80).

La victòria de diumenge passat contra l 'Herbalife Gran Canària (86-72) ha tornat l'optimisme al conjunt verd-i-negre després de la debacle soferta contra el Río Natura Monbús a Badalona. Els verd-i-negres hauran d'estar a un alt nivell defensiu contra un rival que amenaça tant des de dins de la zona, amb Henk Norel i Stevan Jelovac, com des del perímetre, amb Robin Benzing, Martynas Gevevicius i el nouvingut Marcus Knight.