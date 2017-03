Albiol, Junqueras i Iglesias junts: La diplomàcia del bàsquet

Josep Puig ha estat un dels herois anònims avui a Badalona. El vicepresident de la Penya, home de bàsquet, ha rebut l'encàrrec de seure a la primera fila de la llotja de l'Olímpic per mantenir equilibris polítics. A la seva dreta, Xavier Garcia Albiol, l'exalcalde de Badalona, cara visible del PP català. A la seva esquerra, Pablo Iglesias, l'únic dels polítics convidats per Jordi Villacampa que ha aparegut amb una bufanda de la Penya. L'ordre tenia sentit. Si alguna cosa uneix Albiol i Iglesias és la passió pel bàsquet. Són els dos polítics amb més discurs quan toca parlar de bàsquet. Però ja anava bé tenir algú que fes de coixí.

El Joventut de Badalona ha tret pit recordant els 50 anys de la primera lliga que van guanyar convidant polítics de tots els colors a una jornada especial. El partit contra el Barça arribava just després de l'acord entre el club i l'Ajuntament, una entesa clau per garantir el futur del club verd-i-negre que deixa a Garcia Albiol sense una bona arma per burxar a l'alcadessa Dolors Sabater. Al centre de Badalona, aquests darrers anys, més d'un deia que l'única cosa que li agraïa a Albiol era el seu suport al bàsquet local. I el bàsquet és pla de paller, a Badalona. Però Sabater ha aconseguit fer equilibris entre els diferents socis del seu govern per desbloquejar una situació incòmoda i garantir el futur de la Penya.

Sabater i Villacampa doncs, eren dues de les persones més contentes i satisfetes. Villacampa, que sap que la seva època al capdavant de la Penya s'acaba, amb el relleu Juanan Morales llest per entrar a la presidència, ha pogut demostrar el seu poder de convocatòria. I ha acompanyat Oriol Junqueras i Dolor Sabater al mig de la pista per donar una placa commemorativa als herois del 1967. A dalt, a la llotja, els altres polítics s'ho miraven de manera distesa. Albiol, just abans de seure li ha ensenyat tot divertit a Iglesias alguna cosa que tenia al seu telèfon. I Albano Dante Fachin treia el cap per darrera, intentant veure-ho. Per un dia, la política del bàsquet ha unit colors molt equidistants de l'hemicicle. Fachin ha acabat al costat del cònsol nord-americà de Barcelona, Marcos Mandojana, que ho ha gravat tot amb el seu telèfon i, esclar, ha recordat el pas del Dream Team del 1992 per aquest escenari. Iglesias també ha explicat que ell va ser també el 1992 a Badalona veient un altre partit molt recordat d'aquells Jocs, però per altres motius: la derrota d'Espanya, amb Villacampa de jugador, contra Angola. Iglesias per cert, ha arribat tard a la segona part, ja que ha utilitzat el descans per fer-se fotografies amb una samarreta de la Penya i parlar amb Nino Buscató, l'exjugador del club. El servei de premsa de Podemos també s'ha encarregat de pactar un espai a la zona de vestuaris per atendre els mitjans de comunicació. De fet, Iglesias ha demanat saludar els jugadors de la Penya al final, cuidant els detalls.

"Hem parlat de bàsquet, perquè la nostra opinió sobre el procés ja la coneixen. No volem que Catalunya se'n vagi d'Espanya, però som demòcrates i ens sembla que la solució més sensata és que hi hagi un referèndum perquè els catalans i les catalanes decideixin el seu futur i la seva relació amb el conjunt d'Espanya. Defensem un projecte de fraternitat, però tenim molt clar que els catalans i les catalanes són els que han de decidir el seu futur" ha explicat Iglesias quan li han preguntat sobre la seva conversa amb Artur Mas.



Però un cop han acabat els records del basquet, cada ovella al seu corral. Artur Mas s'ha fet acompanyar de Joana Ortega i del Secretari General de l'esport Gerard Figueras, que es fa un fart de visitar Badalona ja que no para quiet. Iglesias, amb Dante Fachin just darrera seu. Junqueras per cert, ha marxat amb una samarreta amb el seu nom al dorsal regalada per Villacampa. La llotja feia patxoca en un dia especial per la Penya, però per a l'exjugador, poder sortir a la pista amb Sabater, qui després ha ocupat un lloc entre Iglesias i Villacampa, després d'arribar a un acord per garantir el futur del bàsquet verd-i-negre, era més important. És la garantia de poder repetir jornades com aquesta en el futur.