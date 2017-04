La Penya perd de forma agònica a Saragossa però salva el basket-average (71-69)

El Tecnyconta Saragossa s'ha imposat de manera agònica al Divina Seguros Joventut en un partit crucial per als dos conjunts en la lluita per eludir el descens. L'equip aragonès s'ha emportat un partit molt lluitat i amb molta tensió per tot el que es jugaven els dos equips. Per als locals era ineludible guanyar per sortir de la penúltima posició mentre que per al seu oponent hagués suposat haver deixat la salvació a tir de pedra.

El partit ha estat sempre igualat amb alternatives per a l'un i l'altre en moments determinats i en el que l'equip català ha tingut una última opció per haver empatat, o guanyat amb un triple, que no ha sabut negociar. L'encert del conjunt badaloní en els triples a l'inici del partit, el seu domini del rebot ofensiu, amb quatre captures, i la falta de joc interior dels locals, que ho fiaven tot a llançaments exteriors, ha permès posar-se per davant a la " Penya" en l'electrònic arribant a tenir fins a sis punts de renda en el minut 9 (10-16), tot i que una reacció a l'últim minut del quart inicial ha premut els guarismes del marcador al final d'aquest (19-20).

El bon inici de segon parcial del conjunt saragossà l'ha posat per davant amb una màxima de cinc punts (26-21) en el minut 12 però no ha estat capaç d'obrir més la bretxa, malgrat que Diego Ocampo ha hagut de retirar del parquet Jerome Jordan després de cometre la seva tercera falta, perquè el seu substitut Garrett Stutz ha aprofitat la seva major estatura i fortalesa per posar en dificultats al joc interior aragonès.

No obstant això, aquest es prenia la revenja en atac amb la parella Fotu-Jelovac, tots dos que han arribat al descans amb 11 punts cadascun.

Amb nou rebots ofensius en arribar a la mitja part els verd-i-negres compensaven el seu menor encert en els trets de camp amb dobles oportunitats per anotar i deixar un marcador ajustat (41-39). Al retorn de vestidors han estat els visitants els que han estat més centrats i en sis minuts se n'han anat per 7 punts (46-53), moment que s'ha tornat crític per al conjunt local perquè, malgrat que encara restava molt temps ha semblat entrar-li el pànic i les presses, una cosa que no ha acabat d'aprofitar el Joventut per donar la punta.

Amb més cor que cap el Tecnyconta ha sortit airós al final de la situació per arribar a l'últim quart viu (53-55), on sempre ha caminat per davant en l'electrònic, tot i que de forma exigua, davant un oponent que també ha notat els nervis en els últims minuts però que almenys ha aconseguit salvar la diferència particular per a possibles empats al final de la competició, ja que a Badalona es va imposar per quatre punts d'avantatge.