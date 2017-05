La Penya busca certificar la permanència

El Divina Seguros Joventut havia de jugar avui la seva particular final de la temporada contra l’ICL Manresa (12.30 hores, Movistar+). Tretzè classificat, el conjunt de Diego Ocampo estava obligat a guanyar per assegurar la permanència a només dues jornades per al final del calendari, exigent, ja que després els tocava anar a la pista del Madrid i descansar en l’última jornada. Però els resultats dels partits de dissabte van beneficiar els badalonins. Si la derrota del Saragossa contra el Madrid (78-98) ja va ajudar, la del Betis a la pista de l’Obradoiro (88-67) deixa els andalusos a dues victòries dels catalans, amb el basket average a favor de la Penya. Perquè la salvació sigui matemàtica, però, caldrà guanyar el derbi.

“Tenim l’oportunitat de segellar la temporada i deixar de patir. Cal sortir a mort amb la nostra gent. A més, serà l’últim partit a casa, tenim ganes d’acabar bé i deixar l’afició contenta, perquè ens ha donat molt suport”, va dir ahir Alberto Abalde. La Penya no es refia de la condició d’equip descendit del Manresa. “Ells vindran a reivindicar-se i jugaran sense pressió. Haurem de fer un bon partit i per això hem d’aïllar-nos una mica de la situació i centrar-nos en el nostre joc. Haurem de ser valents en tot moment”, va apuntar Ocampo.

El Barça rep el Fuenlabrada

Menys exigit, el Barça Lassa de bàsquet rep el Montakit Fuenlabrada (12.30 hores, Movistar+). Els de Georgios Bartzokas lluiten per una posició de cap de sèrie en els play-off pel títol i, per tant, pel factor pista. L’entrenador grec no podrà comptar amb Vitor Faverani, Pau Ribas, Shane Lawal i Justin Doellman. L’ex del València Basket va patir dimecres una lesió al bessó intern de la cama dreta. El club busca un recanvi abans del dia 20, data límit per fitxar abans de l’inici de la fase final del curs. Un dels al·licients del duel serà el retorn de Ludde Hakansson, cedit pel Barça, i veure Moussa Diagné contra els seus excompanys.