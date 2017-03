La Penya es garanteix la seva viabilitat després d'un acord amb l'Ajuntament de Badalona

El president de la Penya, Jordi Villacampa, i l'alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, han signat aquest divendres un acord per garantir la viabilitat del club. D'aquesta manera, el conjunt verd-i-negre, amb greus problemes econòmics durant els últims anys, agafa oxigen per encarar el futur i reduir el deute actual que supera els 10 milions d'euros. El consistori comprarà els actius que el Joventut té del Club Esportiu Mas Ram, un 90% del total. Una petició que havia fet Villacampa reiteradament com a única sortida per a l'entitat i evitar una fallida econòmica. "És un dia històric, espero que sigui un acord de ciutat", ha remarcat el dirigent verd-i-negre.

Amb aquest acord, l'Ajuntament badaloní entrarà al consell d'administració de la Penya.