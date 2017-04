La Penya protagonitza la pitjor anotació de la seva història

Esperonat per la seva eliminació europea, el Baskonia va desfigurar el Divina Seguros Joventut (81-45). La defensa local va dominar el partit i la Penya es va quedar sense arribar als 50 punts per primera vegada a la seva història en un partit de la Lliga Endesa. Els percentatges de tir de l’equip verd-i-negre van ser nefastos, tant en llançaments de dos (12/43) com en triples (3/27). La derrota del conjunt entrenat per Diego Ocampo a Vitòria va ser menys traumàtica perquè els seus tres rivals directes a la zona baixa, el T ecnyconta Saragossa, el Rio Natura Monbus i el Reial Betis Energía Plus, també van perdre.

“Hem estat bé en els primers cinc minuts, però després ens hem anat difuminant i no ens hem adaptat al nivell físic que es necessitava. Hem jugat sense contacte i el Baskonia ens ha tret de la pista. Les pèrdues de pilota en la sortida de la pressió ens han creat molts dubtes i això ens ha conduït a deixar de lluitar, que és el que més ens preocupa. En el tercer quart hem recuperat l’esperit de lluita, però ens ha faltat intensitat i coneixement del joc. Al final els jugadors han estat compromesos i això és important perquè els equips es construeixen fins a l’últim dia”, va analitzar Ocampo, que va veure com el seu equip tan sols aconseguia una valoració final de 18. “El Baskonia ha fet una bona defensa i ens ha empès a cometre errades però nosaltres hem estat malament en les coses bàsiques. No hem jugat amb decisió. Quan la defensa olora sang, encara pressiona més”, va afegir el tècnic gallec.

“No ens ha sortit res. El nostre partit a Vitòria ha sigut molt dolent. Només ens queda demanar disculpes a la nostra afició i reconèixer que el Baskonia ha jugat a un altre nivell”, va opinar Albert Sàbat, base de l’equip verd-i-negre. La Penya, que descansa a l’última jornada, tancarà la temporada regular rebent l ’ICL Manresa i visitant el Reial Madrid.