Pep Guardiola: "Luis Enrique és l'entrenador perfecte per al Barça"

En acabar el partit que enfrontava el Manchester City amb el Huddersfield Town (5-1 per als 'citizens'), i un cop conèixer la decisió de Luis Enrique de no renovar, Pep Guardiola va tenir paraules d'elogi cap a l'actual tècnic blaugrana, de qui va lamentar la sortida del Barça. "Com a aficionat, estic molt trist perquè perdem l'entrenador perfecte per al Barça, per la seva personalitat i caràcter. Durant tres anys han jugat a un futbol increïble, només puc donar-li les gràcies pel que ha fet", ha apuntat l'entrenador de Santpedor, excompany de vestidor de l'asturià.

Guardiola, però, va mostrar-se comprensiu amb la decisió de l'asturià: "Coneixent el lloc, ho entenc perfectament i li desitjo el millor". El tècnic del City també va apuntar que, per ser entrenador del Barça "has d'anar a la teva, escoltar poc i prendre decisions impopulars. Ell és un mestre, el seu equip ha jugat com ningú, són el millor equip del món".