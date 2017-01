Pep Guardiola, aprovat a meitat de curs

Jack Pitt-Brooke, periodista de The Independent, posa “entre un 4 i un 5” a l’equip i puntua Guardiola amb un 6. “És més difícil del que es pensava”, comenta. Miguel Delaney, periodista, entre d’altres mitjans, d’ESPN, és exigent: “Es podia pensar que ho faria molt millor”, apunta. Però què vol dir aquest “més difícil”? Delaney destaca que “els jugadors del City no estan acostumats al joc de posició; n’hi ha pocs que ho entenguin immediatament”, un diagnòstic que comparteix Pitt-Brooke: “No en culpo Guardiola. No té els jugadors, no s’esperava que tinguessin un nivell tan baix, especialment en l’aspecte tàctic”, destaca. La plantilla rep pertot arreu. “És infinitament pitjor de la que tenia al Barça i al Bayern”, destaca Álvaro Romeo. Director de la branca en castellà de Talksport, emissora de ràdio anglesa de continguts esportius, Romeo recorda que “quan comença el partit són els jugadors els que fan bones o dolentes les temporades dels entrenadors”.

Un inici feliç

En el moment de repartir responsabilitats, Pitt-Brooke mira més amunt i assenyala “els fitxatges que ha fet Txiki”. “Molts dels jugadors que han arribat no són prou bons”, afirma. I ho remata: “El Pep volia Bellerín i Laporte però no els van fitxar. Si s’haguessin fet els fitxatges que ell volia, el City estaria millor”.

Després d’un inici espectacular sembla que l’equip recula: “Els meus companys flipaven amb el joc de principi de temporada i estaven segurs que guanyarien la lliga de sobres. Ara el seu favorit és el Chelsea i els equips que més els agrada com juguen són el Tottenham i el Liverpool”. Ho explica a l’ARA Marc Muniesa, jugador de l’Stoke. “És sorprenent veure com s’han complicat les coses després dels deu primers partits”, comenta Jack Pitt-Brooke. “Al principi -recorda el periodista del The Independent - pensava: «El Pep té totes les solucions, totes les respostes i el City guanyarà la lliga aquesta temporada i la vinent i l’altra»”. Llavors, què explica la pèrdua de l’excel·lència? Segons Álvaro Romeo, el fet que el City “ha patit sancions i lesions, i també l’atapeïment del calendari i la incertesa a la Champions”. Muniesa ho centra en el fet que “les derrotes contra la majoria de grans equips els han restat autoestima i els han obligat a guanyar els equips més petits, cosa que a la Premier no és gens fàcil”. També rep la defensa: “Hi ha qui diu que [Guardiola] no té èxit perquè no té ni Messi, ni Xavi, ni Iniesta, però crec que el més important és que no té jugadors defensius com Busquets, Piqué, Puyol, Boateng o Lahm, que li permetin aplicar tàctiques ofensives”, ressalta Delaney. Les mancances defensives han afectat el sistema: “Juga amb quatre al darrere, no avança tant la defensa i el joc és més lent. Han guanyat contra el Hull i el Burnley però no han semblat victòries d’un equip de Guardiola”, conclou Pitt-Brooke.

Guardiola, personatge públic

El català i la premsa no són amics: “L’entenc. Abans era molt més irònic però ara rep molts cops dels mitjans”, raona Muniesa. “No sé si és arrogant, perquè no el conec, però sí que és molt distant. Sembla que les rodes de premsa li molestin, com si fos massa bo per estar parlant amb periodistes”, comenta Pitt-Brooke. Com assenyala Delaney, “hi ha un gran debat sobre les idees futbolístiques que ha portat Guardiola, perquè són molt diferents: molts estaven molt oberts a entendre-les però ara no és tan evident”. I fer-les cristal·litzar demanarà paciència. “Crec que el Pep s’ha adonat que necessitarà molt temps per fer jugar l’equip com vol que jugui. El Chelsea està millor perquè el joc de Conte és molt més simple”, apunta Pit-Brooke, segons el qual Guardiola cauria millor “si fos més divertit i carismàtic, com Klopp o Mourinho”.