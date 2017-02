Pep Guardiola guanya a la ruleta russa d'un partit espectacular contra el Mònaco (5-3)

A Pep Guardiola li queda molta feina per fer, però té grans fonaments per construir un equip que pugui dominar a Europa. El Manchester City ha exhibit les seves dues cares en un espectacular partit contra el Mònaco que ha acabat 5 a 3, desplegant exuberància ofensiva i alhora fragilitat defensiva. Els anglesos, tot i avançar-se amb gol de Sterling a l'equador del primer temps, han vist com els errors defensius els penalitzaven molt davant un poderós Mònaco que ha fet gala de la seva potència física i efectivitat golejadora. Els 'citizens' han remuntat en el tram final del partit un 2 a 3 per acabar golejant i estar més a prop dels quarts de final.

Radamel Falcao, novament en forma, ha estat a punt de ser el botxí d'un City sense autoritat amb la pilota i molt dèbil a l'hora de defensar, però que a base de cor i detalls de qualitat ha acabat golejant. Després d'un inici amb intercanvi de cops, una preciosa jugada de Sané, que s'ha desfet de tres rivals, ha permès obrir el marcador, a porteria buida, de l'altre extrem, Rasheem Sterling. El City sortia amb defensa de tres en atac, i Fernandinho tapant el carril esquerre quan el Mònaco tenia el control. La novetat tàctica de Guardiola no ha funcionat, i després d'un error de Willy Caballero en la sortida des de darrere, Falcao ha exhibit la seva capacitat rematadora. Kylian Mbappé ha fet el 1 a 2 pocs minuts més tard, aprofitant una falta llançada des de la medul·lar que ha agafat tota la defensa anglesa caçant mosques.

El partit ha estat marcat per l'arbitratge de l'espanyol Mateu Lahoz. El valencià no ha xiulat un possible penal de Subasic sobre Agüero, que podria haver significat el 2 a 1 i l'expulsió del porter, i a la represa ha castigat una entrada d'Otamendi a Falcao, que li ha assenyalat l'assistent. El mateix davanter colombià ha xutat la pena màxima, però Caballero ha aturat a baix. L'error ha donat vida als de Guardiola i Agüero ha empatat amb la col·laboració de Subasic, que s'ha empassat el remat fluix de l'argentí. L'alegria ha durat poc al City. Amb una passada de quaranta metres a l'espai l'equip de Leonardo Jardim n'ha tingut prou. Stones, fràgil com el vidre, s'ha vist superat per un Falcao que ha resolt amb classe, picant la pilota per sobre de Caballero.

Faltaven encara més emocions. Quan faltaven 20 minuts per acabar, Agüero ha fet el 3 a 3 en un córner. Uns minuts més tard, novament a través de l'estratègia, Stones ha fet embogir l'Etihad Stadium, i als minuts finals, Silva ha connectat una passada mortal a l'esquena de la defensa del Mònaco que ha aprofitat Sané per certificar el seu gran partit.