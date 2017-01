Pep: “Sento que s’acosta el final de la meva carrera”

El mateix dia que el Manchester City es va retrobar amb la victòria i va derrotar el Burnley per 2 a 1, es va fer pública una entrevista que Pep Guardiola va concedir a la cadena de televisió nord-americana NBC. Crida l’atenció perquè és una confessió sobre el seu futur a les banquetes: “Sento que la fase del meu adeu és un procés que ja ha començat”, va comentar. Guardiola, que farà 46 anys el dia 18, assegura en l’entrevista que s’estarà a Manchester les tres temporades que va firmar i “potser alguna més” però avisa que no s’eternitzarà a les banquetes: “No seré entrenador amb 60 o 65 anys però segur que em trobareu en un camp de golf”, va explicar el tècnic. Si excloem l’etapa de seleccionador català, Johan Cruyff, mentor de Guardiola i a qui també es podia trobar sovint en un camp de golf, va deixar d’entrenar als 49 anys.

A Anglaterra l’entrenador català no va ser tant notícia per l’entrevista a la NBC com per una altra, en aquest cas amb la BBC, a la zona mixta després del partit d’ahir. Guardiola es va mostrar esquerp i va respondre amb alguns monosíl·labs, fins al punt que el periodista va gosar comentar: “No sembles gaire content amb la victòria”. Guardiola va replicar amb un: “Estic molt content, no t’ho pots ni imaginar. Creu-me. Molt content”. Tot plegat després de patir per superar el Burnley per 2 a 1 gràcies als gols de Clichy i Agüero en un partit en què el City jugava amb 10 des de la mitja hora per vermella directa a Fernandinho.

Després de la jornada d’ahir, la tercera en nou dies a Anglaterra, el City és tercer amb 42 punts, a 2 del Liverpool i a 7 del Chelsea. L’equip de Klopp va empatar ahir a 2 al camp del Sunderland mentre que el de Conte, que encadena 13 victòries consecutives, té demà una prova de foc al camp del Tottenham.