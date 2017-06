Pepe confirma que marxa del Madrid i carrega contra Zidane

El central portuguès del Reial Madrid, Pepe, ha confirmat aquesta matinada als micròfons de la Cope la seva marxa del club blanc després de 10 temporades, i també ha manifestat certs malentesos amb el tècnic, Zinedine Zidane. "El que ha fet pel Reial Madrid és espectacular, però hi ha coses que encara no entenc, no ho sé explicar. No sé per què he desaparegut de l'equip", va dir Pepe del francès, després de ser preguntat per quin entrenador li havia agradat més.

"M'ha agradat molt la sinceritat de Rafa Benítez, m'he identificat amb ell perquè és una persona directa i honesta, i això que no vaig començar com a titular, amb ell", va manifestar sobre l'entrenador espanyol al qual va succeir Zidane. Pepe, que es troba concentrat amb la selecció de Portugal, també va explicar perquè no seguirà al club blanc: "Vaig prendre la decisió a partir del gener, quan la cosa no funcionava; veia que el tracte que em donava el club no era ideal".

El central portuguès, de 34 anys, va argumentar que "és política del club no oferir renovacions de dos anys als jugadors de més de 33 anys" i que per això només n'hi van oferir un. Però va expressar que "hi ha maneres de negociar, i aquesta no ha sigut la correcta". També va lamentar la seva situació amb el club: "Podria ser diferent. Per exemple, no m'ha defensat amb Hisenda. No tinc cap problema per ensenyar les meves coses; estic al dia".

Pepe va voler deixar clar, però, que no marxa molest: "Estic molt content pel suport de la gent i això val més que tot. Com a jugador estic content: he acabat la meva etapa al Reial Madrid donant el màxim". Respecte del seu futur, no va confirmar res. Un club anglès o el PSG o el Milan podrien ser el seu destí.