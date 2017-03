Peugeot 3008 i Seat Ateca: quan els Cotxes de l’Any són també els millors

No acostumo a creure gaire en les eleccions del Cotxe de l’Any: ni en la seva versió europea ni, molt menys, en l’espanyola. De fet, en el seu moment vaig plegar com a jurat d’aquesta última, avergonyit de veure com anaven les coses. Sovint he discrepat dels criteris que s’han seguit per proclamar amb aquestes distincions un model o un altre, que ens ha fet veure nominacions més que sorprenents per no dir absurdes. I si ja parlem dels aspectes que en condicionen l’elecció, la metodologia s’endinsa en territoris surrealistes, per dir-ho de manera amable.

Però aquest any no puc estar més d’acord amb les distincions que han rebut el Peugeot 3008 i el Seat Ateca com a Cotxes de l’Any: a Europa el primer, i a Espanya i Catalunya el segon. I això que, en el primer cas, les votacions es van decidir per un marge mínim, que va tornar a fregar el que hauria tornat a ser una decisió molt qüestionable.

No estem parlant només de dos vehicles fantàstics sinó, clarament, dels millors que hem provat últimament (pendents de tastar la nova versió del líder històric del segment: el Nissan Qashqai) en la categoria dels SUV, la que més continua creixent al mercat estatal, on un de cada quatre cotxes nous venuts pertany a aquesta porció del pastís.

L’any passat es van despatxar més de 305.000 SUV aquí, una xifra que va significar un increment del segment del 27%. El 2017 ha començat encara millor, amb una tendència que apunta que la proporció d’aquesta divisió serà fins i tot més alta: un de cada tres cotxes nous serà un crossover quan acabem aquest exercici. Però per què triomfen els SUV d’aquesta manera? Aquests cotxes han enterrat els monovolums, estan restant molt protagonisme als familiars i deixen sense sentit els totterreny convencionals, cada vegada més insostenibles des de diversos punts de vista.

Els crossovers, o SUV ( sport utility vehicle ), agafen el millor de cada món: capacitat de càrrega pròpia d’un monovolum, habitabilitat digna del millor wagon, i aspecte i posició elevada de conducció derivats dels 4x4 més agosarats (això sí: substituint en la majoria dels casos una sovint innecessària tracció integral per sistemes -electrònics, sobretot, o mecànics- que, puntualment, poden fer la mateixa feina).

A les marques els quadra la fórmula. Primer, perquè el mercat la demana; però, sobretot, perquè els permet aprofitar la plataforma i la mecànica d’alguns dels seus turismes més exitosos (amb l’estalvi de R+D que això suposa)… i oferir-los a un preu lleugerament superior, cosa que els genera un benefici econòmic més rendible.

Però els SUV són molt més que turismes hormonats que han passat pel gimnàs a muscular-se. Que el 3008 o l’Ateca hagin rebut aquests premis és la certificació de l’embranzida que té aquesta tendència del mercat, però especialment el reconeixement -per primera vegada- a un concepte de vehicle que s’imposa per lògica.

Raonables, fàcils, còmodes i humans

El pes de les motoritzacions dièsel cada vegada és més baix, també en aquest segment (tot i que encara el 68% dels 3008 que es venen ho són). La compra de versions amb tracció integral ja és gairebé testimonial. I l’empenta de l’alternativa amb el canvi automàtic guanya adeptes… quan aquesta opció funciona bé. Cotxes raonables, vaja. I fàcils. I còmodes. I humans. Encara que alguns fabricants premium s’entesten a treure models que, tot sovint, s’allunyen d’alguns d’aquests conceptes, i a uns preus…

Aquesta inèrcia no s’atura. Els SUV d’avui estan hiperconnectats, però -a més- els de demà, i no parlem de ciència-ficció sinó d’un futur molt i molt pròxim, seran híbrids (si no elèctrics) i gairebé autònoms.

De fet, el nou Qashqai que vam veure a Ginebra ja incorpora una tecnologia (ProPilot) -vista al Nissan Serena japonès- que gestiona la direcció, l’acceleració i la frenada quan circulem per un sol carril de l’autopista, evitant els canvis involuntaris i incrementant la seguretat i el control del vehicle. No deixa de ser, més que una aposta per la mobilitat intel·ligent, com diu la marca, una “socialització” de la conducció semiautònoma.

El 3008 aprofita la plataforma EMP2 del grup PSA. La seva gamma de preus comença als 23.450 €. L’Ateca parteix de la plataforma MQB, i el podem comprar des de 19.900 €.

El model de Peugeot es presenta amb quatre nivells d’acabats i en sis motoritzacions: quatre dièsel i dues de gasolina, de 100 a 180 CV. El de Seat ho fa amb tres motoritzacions dièsel i dues de gasolina, amb una gamma de potències dels 115 als 190 CV.