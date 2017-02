Piatti es torna a divertir a les ordres de Quique Sánchez Flores

Quan Pablo Piatti tenia cinc anys el seu pare el va portar a un camp de futbol per veure com ho feia. “Va explicar-me, anys més tard, que era una manera de veure si tenia futur o no. I recordo que vaig disfrutar molt i que, després d’aquell dia, vaig tenir clar que volia ser futbolista”, explicava a la premsa del seu país un dels homes de moda a l’ Espanyol. Piatti (Ucacha, Argentina, 1989) s’ha convertit en el rei Mides de l’equip de Quique Sánchez Flores, ja que ha marcat 7 gols i ha donat 7 assistències. És a dir, ha participat en 14 dels 29 gols d’un equip que, gràcies a la seva millora en defensa, treu petroli dels gols que fa. A Màlaga, Piatti va fer un dels únics tres xuts a porteria de l’equip, des de 32 metres, i va marcar el gol del triomf contra un rival que va arribar a xutar 14 cops. Però el triomf va caure de la banda d’un Espanyol que encadena tres triomfs consecutius.

7 gols porta Piatti a un gol del seu millor registre a Primera, els 8 gols de la temporada 2010/11

Aquest estiu Piatti va acceptar cobrar una mica menys del que cobrava a València, on havia jugat les últimes temporades provinent de l’ Almeria, ja que Piatti entenia que el club blanc-i-blau era ideal per poder tornar a divertir-se jugant. Coses de la vida, Piatti encara pertany a un València que viu una temporada horrible, enfonsat a la classificació. I ell, cedit, aspira a ser la pròxima temporada a les competicions europees. L’Espanyol té una opció de compra per fitxar-lo, i el jugador ho veuria bé: amb Quique, torna a ser feliç, després d’un últim any a Mestalla en què no tenia opcions. La seva millor temporada amb el club valencià va ser la 2014-2015, quan va arribar a fer set gols en competicions oficials en més de 1.000 minuts jugats. Ara, quan tot just s’han jugat dos partits de la segona volta, Piatti ja porta la mateixa xifra de gols. I si en marca un més, igualarà la seva millor estadística golejadora des que va arribar a Europa, la de la temporada 2010-2011 amb l’Almeria. Aquells 8 gols, units al seu bon rendiment, van cridar l’atenció del València, que va pagar 7,5 milions d’euros.

1,5 milions d'euros costarà fitxar Piatti a títol definitiu

Piatti s’ha convertit en un dels puntals de l’equip, a més del segon màxim golejador, per darrere de Gerard Moreno. Dins del vestuari, tothom en parla meravelles, pel seu caràcter. “És d’aquells jugadors que necessiten ser feliços quan juguen i que contagien alegria, tot i que entén que cal treballar de valent”, expliquen des de dins d’un Espanyol que confia a poder quedar-se en propietat Piatti per una xifra aproximada d’un milió i mig d’euros, aquest estiu. Mentrestant, el jugador segueix fidel al primer consell que va rebre quan va debutar com a jugador professional, l’any 2006 amb l ’Estudiantes de La Plata: “T’ho has de passar bé sobre la gespa”. El tècnic era Diego Pablo Simeone. I aquell dia del debut, Piatti ja va marcar, jugant tal com ho havia fet amb cinc anys, el primer cop que havia perseguit una pilota en un camp de futbol.