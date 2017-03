El Comitè de Competició obvia la darrera groga a Messi i multa Piqué amb 3.000 euros

El Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola de Futbol, en els acords d'aquest dimecres, en relació a l'esdevingut en la vintena vuitena jornada de Laliga Santander, ha obviat la targeta rebuda per Leo Messi (Barcelona) i que li impediria jugar a Granada. Messi, segons es recull en l'acta arbitral del Barcelona-València (4-2), de l'últim diumenge, va veure la cartolina groga en el minut 86 per "endarrerir la posada en joc de la pilota, amb ànim de perdre temps". La targeta era la cinquena de Messi a la present campanya, el que li faria complir cicle i perdre el partit de Lliga de la propera jornada, on el Barcelona visita el Granada. Però en els acords del Comitè de Competició facilitades per la RFEF, no hi cap menció de l'amonestació a Messi. Qui per tant, podria jugar contra els andalusos.

També avui, la cadena Cope ha informat que el Comitè de Competició de la Reial Federació Espanyola ha imposat una multa de 3.000 euros a Gerard Piqué per haver criticat l'estament arbitral. La sanció es divideix en dues multes de 1.500 euros imposades pel jutge Únic de Copa i altres 1.500 euros per Competició. Els fets pels quals han estat sancionat corresponen a l'Athletic-Barça de Copa disputat el passat 5 de gener i el Vila-real-Barça de Lliga disputat tot just tres dies després.