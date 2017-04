Zidane: "Jo mai entrenaria el Barça"

Zinedine Zidane ha parlat en roda de premsa abans del partit del Madrid contra l' Alabès i s'ha negat a crear polèmica sobre les paraules de Piqué, que va criticar com gestiona el poder el club blanc a la seva llotja. "Només penso en el partit de demà. Aquest és un club molt seriós i molt important. Res més. Els jugadors, l'afició, tots pensem només en el partit de demà. No entrarem a parlar de qualsevol cosa. A mi tot això no m'importa. El que a mi m'interessa és el que podem fer i transmetre al camp. Sé quina és la nostra imatge i ningú la discutirà. No canviarà pel que puguis dir", ha dit.

Zidane, però, ha admès que ell no entrenaria mai el Barça, en ser preguntat per les declaracions de Raúl, que no va tancar aquesta porta. "Jo mai entrenaria el Barcelona. Ja tens portada per demà", ha dit rialler. Ara, en ser preguntat pel retorn al club blanc de l'exdavanter Raúl, ha dit que no dubta del seu madridisme. "De cap manera. M'alegro que torni al club. És casa seva. Pot acabar com a entrenador tranquil·lament. És un malalt del futbol".