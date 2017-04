Piqué respon a 'Marca' defensant l'afició del Barça

Gerard Piqué no ha dubtat a sortir al pas davant d'una publicació del diari 'Marca'. El rotatiu madrileny ha penjat a la seva web una enquesta on pregunta si als lectors els sembla bé que el Camp Nou ovacionés el Barça després de l'eliminació contra la Juve. "Cou veure com el Camp Nou aplaudeix el seu equip tot i quedar eliminat. Estan acostumats als xiulets, tot i classificar-se...", ha escrit el central blaugrana, i ha fet una clara referència a l'afició del Reial Madrid, que va xiular jugadors com Cristiano Ronaldo durant el partit contra el Bayern Munic al Santiago Bernabéu.

Escuece ver como el Camp Nou aplaude a su equipo a pesar de quedar eliminado. Están acostumbrados a los silbidos, a pesar de clasificarse... pic.twitter.com/FI0B6z1Nwp — Gerard Piqué (@3gerardpique) 20 d’abril de 2017