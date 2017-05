Piqué explota contra la manipulació d'alguns mitjans

Gerard Piqué ha dit que prou. El central del Barça s'ha molestat molt per unes informacions –totalment falses segons ha deixat ben clar el jugador– que l'acusaven d'haver conduït a 190 km/h per la ciutat de Barcelona. Un fet que han publicat alguns mitjans espanyols després que ho avancés el diari anglès 'Mirror', que assegurava que Piqué va perdre sis punts del carnet de conduir perquè va ser aturat pels Mossos d'Esquadra.

Una informació que ha tingut contestació rotunda del jugador blaugrana, però que també han desmentit els Mossos d'Esquadra a través de les xarxes socials. La policia catalana no ha denunciat Piqué per cap infracció de trànsit.

@mossos no ha denunciat per cap infracció de trànsit a @3gerardpique. Eviteu difondre informacions no verificades