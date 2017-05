“Probablement, la millor davantera del món”

Messi, Suárez i Neymar es van encarregar de fer miques la barrera defensiva del Vila-real. El trident del Barça va marcar els quatre gols contra els groguets al Camp Nou. Quatre dianes per guanyar el partit, per mantenir el pols amb el Reial Madrid a la Lliga i per arribar als 101 gols en el torneig de la regularitat. “Temps enrere hi havia un crac per equip. Amb l’arribada de Neymar es va dir que dos cracs seria massa. I ara resulta que ara n’hi ha tres. Tres al davant! Perquè a la resta del camp també n’hi ha. És una davantera de referència. No sé si la millor del món, però potser sí. Toca disfrutar-la”, expressava Luis Enrique, a qui li costava trobar paraules per elogiar la tasca ofensiva de la MSN, la davantera formada per Messi, Suárez i Neymar, autora de 101 dels 108 gols dels blaugranes a la Lliga.

Especialment destacat, però, va ser el partit de Neymar. Va fer anar de corcoll la defensa del Vila-real, es va fer l’amo de la banda esquerra i va provar retallades impossibles que van fer aixecar els més de 90.000 aficionats que van anar al Camp Nou. “Fa una interpretació diferent del futbol. Per a ell és art. Fa regats que, de tan ràpids, ni es veuen. A vegades sembla més ballet que futbol. És bonic, efectiu i espectacular”, deia el tècnic. “Té unes característiques excepcionals, fantàstiques. Encara que sembli que estem en una època en què la màgia es penalitza i que es premien les garrotades, ell segueix amb el seu estil”, afegia Gerard Piqué, elogiant el seu company i reclamant menys tolerància als àrbitres.

Neymar va obrir el marcador en una acció que va començar Suárez amb una centrada, que va seguir Messi amb una passada interior i que va completar Neymar, afusellant Andrés Fernández. Després seria el torn de Messi, rescatant l’equip al límit del descans amb una jugada marca de la casa, desfent l’empat i fent pujar el 2-1 a l’electrònic. Un gol que va “reforçar psicològicament” el Barça, tal com va reconèixer Piqué. Ja a la segona part, Suárez completaria un contraatac en solitari i Messi tancaria la golejada des dels onze metres, amb un penal a l’estil Panenka.

Messi, a punt de renovar

Era el seu gol 35 a la Lliga en 32 partits. I el 51 comptant totes les competicions. Per cinquena vegada, l’argentí superava la cinquantena. “El dia que no hi sigui trobarem a faltar els seus gols. És generós, discret i fa guanyar títols”, expressava el vicepresident Jordi Mestre, que aprofitava els micròfons de Barça TV per enviar un missatge positiu sobre la renovació. “Té molt bona pinta. Està a la recta final i arribarà a bon port”. En les pròximes setmanes, doncs, se n’esperen notícies”.