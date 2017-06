Puigdemont: "L'ascens del Girona fa justícia al bon nivell del futbol català"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha rebut avui el Girona, que el cap de setmana passat va aconseguir l'ascens a Primera Divisió, un èxit que per al màxim representant del govern autonòmic "fa justícia al bon nivell que té el futbol català".

Puigdemont, que abans de convertir-se en president de la Generalitat va ser alcalde de Girona, ha assenyalat que li semblava "impropi" que només dos equips (Barça i Espanyol) estiguessin a Primera.

"Hi ha nivell, afició i talent com perquè, com a mínim, tres o més clubs estiguin en l'elit del futbol mundial", ha assegurat. En la recepció també han estat la consellera de la presidència, Neus Munté, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el president del Girona FC, Delfí Geli.

El Girona ha regalat al president català una samarreta blanc-i-vermella del club amb el seu nom en la part del darrere i amb el número u.