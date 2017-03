Putin admet errades en els controls antidoping fets a Rússia

El president rus Vladímir Putin ha admès errades en els controls antidopatge fets a Rússia, país esquitxat per l' Informe McLaren, segons el qual són més de mil els esportistes russos implicats en casos de dopatge. "El sistema de control de dopatge que teníem no ha funcionat, i és la nostra culpa. Hem d'admetre-ho i dir-ho obertament", ha afirmat el president rus en una reunió sobre els preparatius de l'Universiada d'hivern de Krasnoyarsk del 2019.

El dirigent rus, però, ha insistit que en el seu país mai hi ha hagut un sistema estatal de suport al dopatge, i ha reiterat la seva confiança en que el Comitè d'Instrucció de Rússia portarà fins al final les seves investigacions per descobrir tots els culpables dels casos de dopatge.

El 7 de desembre de 2016, el COI va allargar les sancions per dopatge d'Estat contra Rússia adoptades després de la publicació de la primera part de l'Informe McLaren, encarregat per l' Agència Mundial Antidopatge, i que va fer pública l'existència d'un sistema de dopatge amb participació d'institucions estatals. La setmana passada, però, el COI va informar que l'AMA ha admès que algunes de les proves aportades per l'Informe McLaren no són consistents, el que podria dificultar l'obertura de procediments disciplinaris contra els involucrats.