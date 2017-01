Quart d’hora estèril de Paco Alcácer a Ipurua

Deia Luis Enrique que el partit contra l’Eibar li havia servit per “donar minuts als futbolistes que menys havien jugat o que venien d’una lesió, i permetre que els que estaven més carregats descansessin”. Per això, a banda de situar Mathieu com a defensa titular, va fer entrar Aleix Vidal i Paco Alcácer a la segona part quan el partit estava sentenciat. La seva actuació va ser diametralment oposada: mentre que el lateral va estar molt participatiu per la banda i va donar una assistència, el davanter va tenir una actuació absolutament testimonial.

Alcácer va rellevar Suárez al minut 76, just després que aquest últim marqués el tercer gol del Barça. El davanter de Torrent, que encara no s’ha estrenat com a golejador a la Lliga, ni tan sols va participar en el joc. Només va tocar tres vegades la pilota i va fer una única passada. En la línia dels últims partits, li va costar combinar-se amb els companys. Això sí, va intervenir en la jugada del 0-4: quan Aleix Vidal va centrar, va deixar passar la pilota en comptes de rematar i va habilitar Neymar perquè arrodonís el marcador blaugrana.

Assistència d’Aleix Vidal

La cara va ser per a Aleix Vidal, que va substituir Sergi Roberto quan faltaven 25 minuts. El lateral, que fins ara havia tingut un rol irrisori en el plantejament de Luis Enrique, va celebrar aquesta nova oportunitat amb una actuació activa: 28 intervencions, dues recuperacions i 17 passades: una d’elles, l’assistència del 0-4. Després de marcar en l’anterior partit de Lliga contra el Las Palmas, sembla que el de Puigpelat va entrant en la dinàmica de l’equip.