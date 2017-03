Que la festa no pari

Fa tot just deu dies, molt pocs creien que aquest divendres a les 12 del migdia el Barça seria dins del bombo dels vuit millors equips d’Europa. Ara és el rival més temut. L’equip de Luis Enrique espera que la fita històrica del dia 8 contra el PSG, amb la remuntada més sonada de la història de la Champions, tingui continuïtat als quarts de final de la competició, una eliminatòria que se celebrarà entre l’11 i el 19 d’abril. Sergio Busquets serà el gran absent del partit d’anada per sanció.

Al sorteig d’avui a Nyon, el gran absent serà el Manchester City de Pep Guardiola, eliminat en l’última jornada de vuitens pel Mònaco, un equip construït a cop de talonari pel magnat rus Dmitri Ribolovlev, que després de veure com el projecte era inviable econòmicament va canviar el rumb per edificar un grup jove i amb projecció: 8 dels 11 titulars tenen menys de 25 anys.

540x306 Els possibles rivals del Barça (1) Els possibles rivals del Barça (1)

El conjunt de Leonardo Jardim i el Leicester -que allarga el somni que va començar l’any passat guanyant la Premier- són les grans novetats d’un bombo que pot provocar el retorn de tres exblaugranes al Camp Nou: Dani Alves (Juventus), Thiago Alcántara (Bayern Munic) i Marc Bartra (Borussia Dortmund). Ian Rush, ambaixador de la final de Cardiff, serà la mà innocent que marcarà el destí dels vuit equips.

Al bombo hi haurà l’atrevit Dortmund de Thomas Tuchel, un conjunt de clar caràcter ofensiu i, igual que el Mònaco, amb una forta aposta pels joves. El Bayern Munic també destaca per la seva vocació atacant: és el conjunt que crea més ocasions per partit (20) i que té més encert en la passada (92%). A l’altre costat, la solidesa d’un Juventus que només ha rebut dos gols o el sempre incòmode Atlètic de Madrid. I el Reial Madrid, esclar. Si cau un clàssic a Europa, se’n jugaran tres en només 12 dies.