Que no es comparin

Una cosa dic d’entrada: guanyar tres Champions en quatre anys té molt mèrit i tots els equips ho voldrien. Però hi ha moltes maneres de guanyar i fan de mal comparar. El Madrid ha tret tota la ràbia acumulada per haver-se hagut d’empassar l’època gloriosa del Barça de Messi i Guardiola com millor sap, aixecant orelludes. Però ara s’estan passant de frenada omplint-se la boca que aquest Madrid és millor que aquell Barça. Primer que no cal, i segon que no és veritat. Té raó Piqué quan afirma que era tanta la desesperació blanca en aquella època que van haver de magnificar una Copa del Rei per justificar el projecte de Mourinho mentre el Barça era admirat a tot el món. Recordem que Florentino Pérez va arribar a afirmar que era la millor Copa de la història. Bé, tampoc seria cap novetat perquè l’any següent quan van guanyar la Lliga també va dir que era la millor Lliga de la història. Aquesta mania de voler sempre emfatitzar-ho tot, com quan, amb els fitxatges, el dia de la presentació diu que són jugadors que han nascut per jugar al Madrid.

Zidane renovarà fins al 2020 i la veritat és que ha fet una cosa única guanyant dues Champions consecutives en un any i mig com a entrenador. No oblidem que fa 18 mesos el Bernabéu estava demanant la dimissió de Florentino Pérez mentre el Barça guanyava per 0-4 el Madrid de Benítez. Però s’ha girat la truita i el francès, tot i haver rebut moltes crítiques per les rotacions i el joc pobre ofert en molts partits, ha acabat guanyant una Lliga que el Barça ha mig regalat i una Champions amb errades arbitrals clau i encert màxim de Cristiano Ronaldo.

El Madrid només pensa a guanyar sense donar importància a la manera d’aconseguir-ho, per molt que intenti enviar el missatge que fan un joc espectacular i admirat a través dels seus altaveus afins. No per repetir una mentida moltes vegades es converteix en veritat. Però això no impedeix que el Barça s’hagi d’espavilar. I no ajuden gaire els que es fan ressò d’aquesta rebequeria culer de dir que els blaugranes han guanyat més títols que el Madrid en aquests darrers anys. La grandesa d’aquest esport és que a partir de l’1 de juliol es tornen a posar els comptadors a zero i tots els equips comencen en les mateixes condicions. El Barça estrenarà un projecte nou i ha de servir per demostrar que s’ha après la lliçó i que es torna als orígens. Als de la feina ben feta i a tenir cura de la pilota. I competir fins al final. Que puguis guanyar o perdre, però no que tornis a posar en safata els títols al teu etern rival.