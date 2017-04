Quin Messi vol el Barça?

Portem anys parlant de l’evolució de Leo Messi, d’una maduresa que l’empeny a jugar cada vegada més enrere, com un migcampista més. El Messi assistent. Aquella mirada única que troba la passada que ningú més veu. Un futbolista que cada any s’ha trobat més còmode una mica més lluny de la porteria contrària. De davanter a totcampista per la pròpia evolució del jugador. Però també perquè la manera de jugar de l’equip ha fet que s’hagi hagut d’anar a buscar la vida més lluny de l’àrea rival. Abans el Barça circulava a tota velocitat i donava la pilota a l’argentí a tres quarts de camp, a prop de la porteria rival, amb aquella dècima de segon d’avantatge que feia que Messi decidís amb la seva qualitat allà on és més determinant. El primer i tercer gols al Santiago Bernabéu. Messi pot fer i desfer allà on vulgui, però com més a prop de la porteria rival rebi, més gran serà el seu impacte futbolístic.

Ahir, sense Neymar, el Barça va tornar a ser un bloc reconeixible i compacte, més pacient a l’hora d’elaborar, tot i tenir molts problemes cada vegada que el Madrid es decidia a pressionar. Va continuar sent un Barça una mica fràgil en defensa, que va tremolar de manera incomprensible als minuts finals, tot i que el Madrid jugava amb un menys, amb errors a l’hora de treure la pilota, però amb personalitat per seguir sortint jugant des del darrere gairebé sempre. I tot el sentit del joc l’hi va donar Messi, capaç de desequilibrar i pausar, d’accelerar i definir: de fer-ho tot i tot bé.

El de Rosario va tornar a demostrar que el futur del Barça s’ha de construir al seu voltant. Per molt més jove que sigui Neymar, aquest equip ha de seguir girant al voltant de Messi. El que ha de resoldre el Barça aquest estiu és quins jugadors l’han d’acompanyar. Definidors que vagin a l’espai com bojos per aprofitar les seves passades o futbolistes que li portin la pilota al balcó de l’àrea. Messi pot fer el que vulgui i a tot arreu serà el millor, per descomptat, però com més a prop del porter rival rebi, sense necessitat d’anar a buscar la pilota a la medul·lar per la frustració col·lectiva, més determinant serà. Com ahir.