Quique Sánchez Flores: "Empatar al camp de l'Eibar és bo"

L'entrenador de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha donat per bo l'empat al camp de l'Eibar per les característiques del rival. "És un camp complex, un rival que no et deixa pensar, que t’asfíxia i que et fica en l'àrea. És molt complicat jugar aquest partit, però s’ha assemblat al que pensàvem. Volíem defensar pilotes de front, no laterals i ho hem aconseguir. Empatar aquí és bo; l' Eibar està on està per alguna cosa", ha declarat Quique Sánchez Flores.

L'entrenador, però, ha lamentat que el seu equip no aprofités les oportunitats que ha tingut. "Ens hem equivocat en els metres finals. Hem tingut quatre ocasions molt clares sense xutar a porta. No tirem molt, però les nostres oportunitats més clares no han acabat en rematada. Hem tingut quatre contres en superioritat que no hem acabat rematant. Som efectius, però avui no ho hem estat en l'última passada", ha assenyalat.