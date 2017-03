Quique Sánchez Flores: "Aquest és un d'aquells moments diferents que et regala el futbol"

Quique Sánchez Flores ha respirat alleujat quan l'àrbitre ha xiulat el final del partit, de l'agònica remuntada contra el Betis d'un Espanyol que li ha tret de cop l'alegria continguda. Era el seu triomf número 100 a la Lliga espanyola. El tècnic blanc-i-blau ha assegurat que és "un dels moments diferents que et dona el futbol", i ha recordat la tristesa que va suposar una situació similar, que van viure en contra, davant el Celta, quan l'Espanyol va encaixar dos gols en el temps afegit. "És una alegria immensa que intentes donar a la teva afició, amb qui ens uneix", ha afegit.

El tècnic, que ha refusat qualificar els partits que venen com a finals on tot és a cara o creu, ha reconegut que aquest tipus de triomfs "donen vitamines, són un reforç al treball que fan els nois, que fan un esforç terrible per aconseguir bons resultats". El preparador madrileny també ha celebrat l'esperit competitiu dels seus homes davant d'un rival ben plantat que els ha plantejat força dificultats: "Ha estat un partit complex, de pocs espais pels dos. Creia que seria pel que marqués primer, però no ha estat així perquè tenim un esperit rebel".

Sobre l'autor del gol decisiu, José Antonio Reyes, no ha dubtat en desfer-se'n en elogis: "És talentós, un artista, un jugador diferent que pot canviar el partit. Per mi pràcticament és un fill, el porto als meus equips des de fa molts anys i el coneixo perfectament". Quique, això si, li ha deixat un missatge a l'andalús: "Ens agradaria que fos així de manera més consecutiva i seguida, a vegades s'equivoca l'entrenador i no el posa, a vegades el jugador s'oblida de certes coses i ha de recuperar la memòria".

També s'ha referit a la proposta del seu equip, que fins l'entrada del mateix Reyes ha acusat una sensible falta de creació: "Avui l'equip que hem alineat d'inici no era del tot artístic, però tampoc defensiu. Era equilibrat. La rapidesa del partit feia que necessitéssim molta precisió en poc espai, i és difícil jugar així".