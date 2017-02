Quique Sánchez Flores: "Hem tingut maduresa i hem estat molt superiors"

Quique Sánchez Flores no ha tardat en sortir a la sala de premsa. Després d' un triomf plàcid contra l'Osasuna, el tècnic blanc-i-blau s'ha mostrat satisfet per l'actuació dels seus homes en un partit "còmode, amb molta amplitud i arribada". Bona part de culpa l'ha tingut l'expulsió d'Oier en els primers minuts de joc. "És difícil jugar amb un menys, hem estat molt superiors, i estem satisfets perquè no seria el primer cop que un equip s'encalla contra deu. L'equip ha tingut maduresa, estem creixent", ha afirmat el preparador madrileny.

"Sorprès" per les absències de Sergio León i Oriol Riera, a Quique el reconforta anar recuperant jugadors. Alguns, com Óscar Duarte o Caicedo, sembla que poden tornar a cobrar el protagonisme d'anys anteriors. El primer ha enllaçat la seva segona titularitat consecutiva, mentre que el segon, ha anotat la diana que obria el partit. "Va camí de complir el que vam dir al gener, que milloraria la primera volta. Necessita sentir-se d'una forma especial, i volem generar-li aquesta sensació", ha comentat del davanter equatorià, de qui espera millori la seva eficàcia de cara a gol.