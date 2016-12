Quique Sánchez Flores: "Mil disculpes si hem ferit les sensibilitats dels aficionats espanyolistes"

El tècnic espanyolista Quique Sánchez Flores ha volgut matisar les paraules que va expressar a la conclusió del derbi i que van generar cert malestar dins l'afició espanyolista. Abans del torn de preguntes de l'habitual roda de premsa prèvia al partit de Copa d'aquest dijous (21 h, BeIN LaLiga) davant l'Alcorcón, el tècnic ha demanat "disculpes" i ha reconegut que lamenta "profundament" si ha "frustrat" algun aficionat pel que va dir.

"Vull transmetre amor i unitat, si he causat una petita o màxima decepció a qualsevol periquito, li demano les meves disculpes", ha comentat el preparador madrileny, que ha reconegut que el que va passar és perquè "no entenia del tot la història del club". Així mateix, però, ha reconegut que seguirà treballant per conèixer la història del club. D'altra banda, el tècnic ha qualificat d'"espectacular" el comportament i la relació que té amb l'afició des que va arribar. "Ens han donat espai per sortir de l'agonia i ens han animat, tot el que fem ho fem per ells".

Preguntat novament pel fet que no es fes la fotografia prèvia amb Luis Enrique, Quique ha intentat apartar-se de les polèmiques: "Tot el que faci una olor estranya no m'interessa. Em sento molest amb aquest tipus de coses, n'intento estar al marge. Sóc una persona simple, he viscut moltes coses i al meu voltant només vull gent senzilla i sana".

Demichelis marxarà al gener

Aparcat aquest tema, Quique s'ha centrat en l'actualitat esportiva i ha deixat diversos titulars. D'entrada, ha confirmat que Martín Demichelis, que no hi serà contra l'Alcorcón, marxarà en aquest mercat hivernal. "Té ofertes, triarà un altre camí i em sembla correcte. No entra a les convocatòries i ja pensa en altres coses", ha explicat Quique, que ha argumentat la seva mínima participació pel fet que els altres rivals per la posició de central han sabut "competir" millor que ell.

Qüestionat sobre si intentaran ocupar la baixa de Demichelis, aquest cop ha puntualitzat que no hi haurà cap urgència. " El mercat d'hivern és poc atractiu, per a nosaltres, no creiem que ens doni les solucions completes que necessitem, només hi acudirem si trobem una oportunitat molt bona".

El tècnic deixa fora de la llista per decisió tècnica Víctor Álvarez i Demichelis, que se sumen a les baixes per problemes físics de Javi López, Baptistao, Diego López i Víctor Sánchez. El seu lloc l'ocuparan el porter del filial Andrés Prieto, a més del lateral dret Marc Navarro –que sense Víctor Sánchez ni Javi López té tots els números per debutar com a lateral dret en un partit oficial amb el primer equip– i Rubén Duarte.