Quique Sánchez Flores: "Quan es tanqui el mercat no tindrem problema en dir quin objectiu ens marquem"

El tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores ha procurat aparcar els temes relatius al mercat de fitxatges en la prèvia del primer partit a casa contra el Leganés (aquest diumenge, 18.15 h, BeIN LaLiga). Preguntat per les necessitats que encara manté l'equip a una setmana pel tancament de la finestra de traspassos, el preparador madrileny s'ha mostrat clar: "Abans del partit només vull pensar en el rival. Tenim encara una setmana per endavant, i tenim l'experiència del curs passat, on vam fitxar força en les últimes hores, així que esperarem. En l'última setmana de mercat passen moltes coses".

Quique no ha donat més pistes sobre si creu que necessiten reforçar alguna posició en concret, i ha insistit que es veuen condicionats per les restriccions econòmiques: "El club no ha deixat de treballar, som conscients de les nostres limitacions, i el que ens permeti el límit salarial, ho farem". Les valoracions, ha assegurat, no es faran fins un cop es tanqui el mercat: "Quan es tanqui veurem quina plantilla tenim i no tindrem cap problema en dir quin objectiu ens marquem". Arribin o no més reforços, el tècnic ha valorat positivament el grup que té: "La salut dels jugadors i de l'equip és formidable. Són bons companys, es compenetren, en això hem encertat de ple: tenim un grup sa i treballador".

El tècnic ha repetit la llista de 18 convocats que va fer contra el Sevilla, amb una única novetat, l'absència de Marc Navarro, a qui encara no veu llest després d'una pretemporada on va perdre's diverses setmanes per problemes físics. "Necessita estar bé físicament per tornar al camp. Quan ho estigui, serà una opció més", s'hi ha referit.

Sobre el Leganés, ha comentat que no serveixen de res els dos triomfs del curs passat: "Les sensacions seran diferents. Ells són un dels equips que menys han canviat, mantenen entrenador i jugadors, però pensarem en nosaltres". També s'ha referit al futur de Pau López: "És un tema que es veurà en un temps. La idea del club és que tenim un gran porter. Ell podrà explicar la seva decisió l'any passat. Aleshores jo li vaig donar la meva opinió, i ell em va donar la meva. Ara és feliç. És un jugador de nivell".