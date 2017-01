Quique Sánchez Flores: "Hem perdut el partit a la primera part, que no ha servit per res"

Amb to i posat seriós, el tècnic espanyolista Quique Sánchez Flores ha lamentat el primer temps dels seus homes a Mestalla. Una primera part que, segons el madrileny, "no ha servit per res, l'equip no ha tancat bé i ha deixat que el València tingués moltes ocasions". Per a Quique, el partit s'ha igualat al segon temps, després de corregir una estructura d'atac que, d'inici, era "equivocada" vista l'actuació dels seus homes.

L'entrenador espanyolista ha reconegut que es tractava d'una ocasió perduda: "És un escenari on podíem haver tingut millors oportunitats i haver-ho fet millor. Els hem deixat jugar amb comoditat i, com que són bons, saben imposar-se". Preguntat sobre la necessitat valencianista, ha deixat clar que es tracta d'un equip amb talent que, "si se'ls dóna espais", és capaç de fer mal.

Preguntat sobre l'actuació d'alguns dels menys habituals, el tècnic els ha defensat evitant individualitzar: "Quan entren jugadors que porten un o dos mesos sense competir, els hem de donar la mà, animar perquè no recaiguin. Saben que no tenen tota la confiança del tècnic, però volem que recuperin la millor versió".