Quique Sánchez Flores: "El triomf ens permet estar amb els equips que miren a la part alta"

Quique Sánchez Flores desitjava viure un partit com el que ha afrontat l'Espanyol contra el Granada. El tècnic blanc-i-blau ha confirmat que "serveix per recuperar sensacions" després d'una desfeta, la que va viure a Mestalla, que va deixar tocat al seu equip. "Ha estat un partit relativament plàcid, ja que l'empat ens ha fet pensar, però s'ha jugat bé, amb molta amplitud i pilotes a l'àrea", ha afegit.

El tècnic ha celebrat també el "criteri i fluidesa" que ha tingut un Espanyol que segueix buscant la maduresa que el permeti mantenir, en propers duels, la continuïtat que ha tingut davant del Granada al llarg de tot el partit. "Estem en aquesta direcció, en constant creixement", ha apuntat.

Un cop més, preguntat per l'ambició dels seus homes, ha recordat que tenen un objectiu marcat, i que volen ser-hi: "Aquest triomf pot marcar el futur perquè ens permet estar en un bloc d'equips que vol mirar a la part alta de la classificació".

Preguntat per Víctor Sánchez, que no ha pogut jugar després de ressentir-se d'unes molèsties que arrossegava durant la setmana, ha confessat que no s'ha sentit bé i ha preferit no arriscar. "Teníem la prevenció de que si no se sentia bé no jugaria. Qui no estigui al 100%, no jugarà", ha explicat, per després elogiar al debutant Marc Navarro: "Ha tingut un bon debut, sòlid. Ve d'una lesió important, però ho ha après tot de forma ràpida. Té coses que hem d'aprofitar bé".