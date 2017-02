Quique Sánchez Flores: "La Reial Societat i l'Espanyol encara estan en esglaons diferents"

El tècnic espanyolista Quique Sánchez Flores ha lamentat que la derrota de l'Espanyol davant la Reial Societat (1-2) es produís quan el seu equip passava pels seus millors minuts. "Marxem amb la sensació que hem perdut el duel en els 45 minuts que estàvem sent superiors a la Reial Societat". Per al preparador madrileny, el resultat es deu a que tots dos equips tenen preparacions en diferents estats: "Ells són un projecte que creix i que té la seva mirada en Champions i Europa League, encara estem en esglaons diferents".

Segons el tècnic, a l'Espanyol li ha costat "establir-se" en un primer temps on s'ha vist "desbordat" per una Reial Societat que els ha posat les coses "molt difícils"."Arribar al descans amb empat era un gran mèrit, perquè ells dominaven molt", ha comentat, resignat, Quique, que ha insistit en els elogis cap als bascos: "Té bon domini, els seus jugadors tots tenen tècnica, bon físic, et porten a una gran exigència".

Tot i l'entrebanc, Quique ha puntualitzat que això no canviarà la mentalitat d'un grup "conscient del que s'està fent i dels passos que s'estan donant, i que sap que alguns partits convidaran a somiar, i altres frenaran". L'entrenador blanc-i-blau també ha ressaltat l'aportació golejadora d'homes com Hernán: "Hem d'aportar gols de totes les línies, això equilibra les coses i ho fa tot més senzill".