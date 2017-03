Quique Sánchez Flores: "Tenim una meta: arribar als últims deu partits amb tots els efectius disponibles"

Quique Sánchez Flores té fixada una meta de cara al tram final de la temporada: "Arribar als últims 10 partits amb tots els jugadors disponibles". Per al tècnic espanyolista, és fonamental anar recupernant jugadors, com Víctor Sánchez, que ha reconegut que espera que pugui a entrenar amb normalitat la setmana vinent. "Anem aconseguint objectius i avançant, però a vegades hem tingut massa jugadors importants fora i no és fàcil", ha insistit el preparador madrileny en la prèvia del partit d'aquest dissabte davant del Vila-real (18.39 h, BeIN LaLiga).

El tercer partit en set dies suposarà un nou test de nivell per a l'Espanyol, que probablement donarà descans a algun dels habituals titulars. "Haurem de fer algun canvi. Hem tingut la mala sort de viatjar dos cops en pocs dies, i això provoca trastorns, els descansos són més curts i necessitarem gent que ens aporti una energia nova". Contra el físic, hi haurà l'estat d'ànim amb el qual arriba l'equip, després de sumar quatre dels últims sis punts: "Anímicament veig bé als jugadors, amb ganes de fer un bon partit".

Davant, l'Espanyol es trobarà "un equip amb plantilla de Champions, ordenat, que prefereix els atacs llargs, serà diferent al del Celta, només s'hi assemblarà en l'exigència". Quique ha refusat que l'equip vingui d'una dinàmica irregular de resultats, i ha reiterat que a ell li importen més les sensacions: "El nostre anàlisi va més enllà dels resultats. Ens importa més el que passa al camp que els resultats. Trobem defectes, però els jugadors s'han refet de dos entrebancs i tornen a estar bé".

El preparador madrileny també ha demanat que no es parli d'Europa com una exigència tan constant per aquest curs: "Somiar en gran és millor que somiar en petit, però últimament estem parlant d'Europa com una obligació, ara cal consolidar el projecte i construir coses sòlides des de la seguretat, sent prudents". El tècnic també ha refusat pronunciar-se sobre la decisió de no seguir de Luis Enrique: "En aquest cas particular, la decisió no em sembla res".