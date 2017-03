Quique Sánchez Flores: "Volem recuperar les grans atmosferes de Cornellà"

"Passi el que passi, anem encaminats a un tram final de temporada motivant. La nostra assignatura pendent és tornar a les grans atmosferes de Cornellà, encara que els horaris no ens ajudin". Per al tècnic blanc-i-blau Quique Sánchez Flores és vital recuperar públic a l'estadi de cara als darrers partits d'un curs on l'Espanyol encara no ha dit la seva última paraula. "Volem emocionar, que l'afició doni un pas endavant i vegin en aquests partits un equip que juga bé, sense la pressió del resultadisme", ha afegit el tècnic.

Quique ha demanat als seus homes "crear l'ambient necessari" perquè l'afició, "que hi és", pugui tornar al camp. Per a això, és clau derrotar aquest divendres al Las Palmas donant una bona imatge que enganxi al seu públic. "Ara, però, els rivals ens respecten, ens veuen un equip sòlid, compacte, millor que el de la primera volta. Però els rivals també fan millors alineacions ara, en les segones voltes és més difícil sorprendre als rivals", ha advertit, deixant clar que serà complicat repetir bons resultats contra els equips a qui van guanyar en la primera volta.

El tècnic també ha destacat que surten "anímicament bé" d'una setmana de tres partits on, tot i sumar quatre punts de nou disputats, han competit "de tu a tu" amb rivals d'alt nivell. "Tamudo em deia que fa anys que no veu un tram final de curs amb tanta tranquil·litat a l'Espanyol", ha reconegut el preparador madrileny, que ha insistit en la importància de "tenir personalitat" més enllà dels resultats.

La principal novetat de la llista és Álvaro Vázquez, que entra per ocupar el lloc de Rubén Duarte, que com Salva Sevilla és baixa per decisió tècnica. Tampoc hi són els lesionats Marc Navarro, Roberto Jiménez, Leo Baptistao i Víctor Sánchez, lesionats.