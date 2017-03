Quique Sánchez Flores: "Moreno és un exemple per tots els que vulguin jugar en aquest equip"

Al tècnic blanc-i-blau Quique Sánchez Flores se li comencen a acabar els elogis quan li pregunten per Gerard Moreno. "Poseu vosaltres les valoracions, el treball que fa no té preu", ha comentat després del triomf contra el Las Palmas on el perpetuenc ha tornat a resultar fonamental pel seu equip. " Ens serveix d'exemple per tots aquells que vulguin jugar en aquest equip: si ho fas com Gerard, t'anirà bé", l'ha lloat el preparador madrileny, que n'ha destacat "el treball ofensiu, la pausa que dona en terreny rival i la capacitat defensiva, ha fet un esforç brutal".

Quique ha celebrat la contundència en atac d'un Espanyol que ha tornat a demostrar que no necessita gaire ocasions per fer gols. "Sabem com arribar, i quan ho fem, no ho fem de qualsevol manera", ha explicat, per després lamentar que el conjunt canari els hagi sotmès en un primer temps de domini visitant: " El nostre plantejament era defensar-nos més amunt, com hem fet a la segona part, perquè no ens agrada que ens guanyin el terreny tocant molt bé la pilota".

El preparador madrileny, això si, ha insistit en la importància del desgast que han tingut els seus homes en una primera meitat on han estat gairebé tota l'estona perseguint la pilota. "En la segona ens ha sortit millor, hem jugat i defensat més amunt, recuperant en terreny contrari i concedint molt poc", ha apuntat un Quique també descontent amb el segon i tercer gols canaris.

El tècnic espanyolista, això si, ha valorat positivament que l'Espanyol segueixi "creixent", per bé que s'ha negat a determinar en quina fase del camí es troba. " Hem mostrat el nostre caràcter, personalitat, reacció i desig, i al final hem fet un bon partit que ha caigut del nostre costat", ha exposat el madrileny, que no ha tingut problemes en esperonar al públic amb el 4-3 al marcador: "Fèiem una lectura del moment, l'equip havia corregut molt, portava una pallissa important. Semblava fet però no ho estava. Necessitem el públic com l'hem necessitat des del minut u de la temporada: es nota molt quan es connecten".