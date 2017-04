Quique Sánchez Flores: "Seria injust que es jutgi aquest grup en cas de no aconseguir anar a Europa"

"Quan juguem contra aquests rivals en posicions europees que a inici de curs es van marcar estar aquí, notem una certa diferència encara. Nosaltres dissimuladament estem allà, a l’expectativa, però forçant la màquina". Després de caure 2-0 a San Mamés, el tècnic espanyolista Quique Sánchez Flores ha volgut ser clar, un altre cop, sobre l'objectiu marcat per aquest curs al seu equip. La derrota contra l'Athletic és lògica, segons el preparador madrileny, si s'entén que el projecte dels bascos, com en els casos "de Vila-real o Reial Societat", té més anys que el dels blanc-i-blaus, que tot just es troba en el seu primer any.

"Si aconseguim quelcom més d’on som, recordaré que Europa no era l’objectiu marcat a principi de curs. Perquè sinó semblarà que la temporada és dolenta, i jo he de defensar els jugadors perquè hem fet aquest grup per un objectiu diferent", ha comentat el tècnic, que ha avançat que seria "injust" jutjar als seus homes en cas que aquest curs no aconsegueixin anar a Europa.

Quique ha volgut deixar clar que, potser l'any vinent, "l'Espanyol estarà més a prop d'aquests equips". "Potser ens marquem ser un equip entre els 6 primers, d’Europa League, però per això cal una continuïtat, un estil, moltes coses", ha avisat l'entrenador blanc-i-blau, que ha defensat l'actuació dels seus i ha refusat parlar de falta d'actitud o d'intensitat.