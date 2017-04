Quique Sánchez Flores: "Cal pensar abans en l'estabilitat i la base que en el somni"

A Quique Sánchez Flores no li sap greu assumir els errors, però sí que el molesta el fet que no es gaudeixi del treball que està fent un Espanyol que ha oblidat "el pessimisme, els dubtes i l'amenaça del descens" que arrossegava l'equip en els últims anys. En la roda de premsa prèvia al partit contra l' Alabès (dissabte, 13 h BeIN LaLiga) ha hagut de reivindicar els seus homes, i ha advertit que "encara pot passar de tot", i que el primer que cal fer és assegurar el 'top 10', l'objectiu marcat pel club a inici de curs.

"Pensem primer a consolidar la base, a ser entre els 10 primers, abans que en el somni. Ens hem de cenyir a això, que és el més important, i contra l'Alabès tenim una possibilitat bonica per fer-ho", ha deixat clar el preparador madrileny, que, criticat per l'alineació contra l'Athletic, ha reconegut que al llarg del curs ha comès diferents errades, com qualsevol altre entrenador. "Quan prenem qualsevol decisió, la fem pensant que guanyarem. Aquest curs haurem jugat 40 partits, les 40 alineacions són decisions compromeses per l'equip, que, juntament amb els 120 canvis, són 160 decisions que poden influir en els resultats. Alguns cops m'equivocaré, ho assumeixo", ha sentenciat.

La compareixença del tècnic ha agafat un to seriós quan s'ha referit a algunes crítiques: "Fins l'any passat, aquest equip era un tobogan emocional on es passava d'Europa al descens en un o dos partits", ha recordat, i ha advertit que cal ser conscient del nivell que hi ha a l'equip: " Voler anar per sobre de les teves possibilitats fa que es gaudeixi menys. No m'agrada el fet de no saber viure els moments que cal viure, em separa de la meva idea principal, que és voler viure en un lloc on la gent gaudeix de les coses".

Quique també ha puntualitzat que, per competir de tu a tu contra els grans, cal tant "temps com diners". Mantenir la inversió i consolidar l'equip, ha dit, són els dos ingredients necessaris. "Els jugadors marquen els nivells dels objectius", ha especificat. Preguntat per si creu que l'Alabès ja està descartat per la lluita per Europa, el tècnic blanc-i-blau ha avisat que encara queda molt: "Queden 24 punts, i en el futbol hem vist coses increïbles. No estan pitjor que nosaltres ni en terra de ningú".

Precisament sobre l'Alabès, ha comentat que és un equip que "competeix molt bé tota l'estona" i que està "gaudint" com ho hauria de fer l'Espanyol, situats tots dos en dues posicions còmodes de la Lliga. A més, ha advertit que " han refrescat molt l'equip, per a aquest partit", en referència a les rotacions fetes en la jornada intersetmanal, i ha avisat del potencial de tres joves com Theo Hernández, Marcos Llorente i Víctor Camarasa: "Li han donat un nivell superior".

Finalment, l'entrenador espanyolista també ha avançat que el proper curs es generarà encara més il·lusió per alguns canvis que vindran: "Ja mirem què ens falta, hi haurà noms il·lusionants, l'afició crec que estarà feliç. Jugadors importants volen venir a l'Espanyol i formar part d'aquest projecte, que seguirà creixent. Si ho fem amb estabilitat, tornarem l'Espanyol al lloc que es mereix".