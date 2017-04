Quique Sánchez Flores: "És un dia molt feliç per diferents bones notícies"

Només quatre dies després de caure a San Mamés, Quique Sánchez Flores ha canviat el gest gràcies al triomf del seu equip contra l'Alabès (1-0). L'entrenador ha celebrat que s'elogiïn als seus jugadors i s'ha mostrat "feliç" després d'un duel on el seu conjunt ha recuperat "un nivell de compromís molt alt, contra un rival complicat i intens". A més, Quique s'ha mostrat especialment satisfet per "aconseguir que els aficionats es diverteixin, recuperar Leo Baptistão, consolidar nois que surten de lesions, diferents bones notícies".

Del partit "complet" contra l'Alabès, el tècnic ha reconegut que els ha costat "adaptar-se" als primers minuts, però que un cop ha avançat el duel, han aconseguit "abaixar la pilota i tenir una bona dinàmica, amb ocasions i defensant bé". Ara, segons el tècnic madrileny, és moment per " gaudir de la ratxa a casa". A Cornellà, quatre triomfs seguits com a local permeten a l'Espanyol seguir creixent. "La sensació en aquesta segona volta, encara que hem competit bé en camps complicats com el de l'Eibar, Celta o Màlaga, és que som una mica millors a casa", ha apuntat. I ha insistit en la necessitat que "la gent marxi contenta".

Quique ha reconegut que el partit no ha sortit del tot com l'esperaven, ja que ell volia " retenir més la pilota", però s'ha trobat en un escenari on els seus homes "podien córrer i sortir amb facilitat a la contra". El cansament i la temperatura, però, han impedit que acabessin sentenciant el duel, segons el tècnic, que també ha volgut repartir elogis per un dels seus ajudants, Juan Carlos Oliva, encarregat de dirigir les jugades a pilota aturada, que és com ha arribat el gol de Piatti: "Li donem una importància absoluta a aquestes accions, busquem que no ens treguin punts, que és molt complicat, ja que és fàcil ser dèbil. Oliva ho treballa molt bé, ja van nou gols així, és fantàstic".