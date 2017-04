Quique Sánchez Flores: "El dia que no ens aixequem bé encara som imprecisos i ens falten coses"

Per al tècnic espanyolista Quique Sánchez Flores, no hi ha altre partit que el d'aquest dimarts (19.30 h, BeIN LaLiga) al Molinón. El preparador madrileny no vol sentir parlar del derbi de dissabte fins dimecres, conscient que cal centrar tota l'atenció en un duel de gran exigència contra un adversari, l' Sporting, molt necessitat. " Haurem de canviar la mentalitat respecte al dia de l'Atlètic. És un partit molt divers, que s'assimilarà al del Leganés, però amb la diferència que l'Sporting és un expert a viure aquestes situacions", ha desgranat Quique.

L'entrenador de l' Espanyol ha definit el conjunt asturià com un rival que "es va adaptant a les circumstàncies i maneja diferents registres en un mateix partit". El madrileny també ha defensat que, com l'Sporting, ells també tenen molt en joc, i ha deixat clar que volen fer un bon partit per acabar el curs amb opcions d'assolir els objectius. Vol un Espanyol "més fiable" que no depengui "mentalment" de l'últim resultat, però és conscient que encara hi ha molta feina per fer: "Estem en un bon nivell, però encara oscil·lem. El dia que no ens aixequem bé encara som imprecisos i ens falten coses".

Quique, que ha inclòs tres porters a la llista, ha justificat l'absència de Javi López perquè ja hi ha altres dos jugadors que poden ocupar aquella posició ( Víctor Sánchez i Marc Navarro, que probablement tornarà a ser titular), i ha descartat que en cap cas estigui descontent amb el capità blanc-i-blau: "Tenim el millor capità possible, un dels jugadors més capaços d’aglutinar el sentiment del club, però hi ha una gran competència. Javi està en el millor moment de la temporada, però arribem en un moment on hi ha una setmana de tres partits". També ha parlat de Baptistao, de qui ha dit que no el veu per jugar "més de 45 minuts".

D'altra banda, també s'ha referit al futur. S'ha tornat a mostrar "optimista", ja que veu "compromís, lucidesa i claredat" en els dirigents del club, que ja preparen amb ell la propera temporada. "El que es mou, la gent que vol aparèixer a l'Espanyol, sona bé", ha deixat entreveure. I ha enviat un missatge cap a l'afició: "El futur ha de ser il·lusionant, millor. No veig una marxa enrere. Millorarem en tot, conceptes, idees, jugadors i plantejament".