Quique Sánchez Flores: "Hem guanyat partits sense merèixer-ho i n'hem perdut, com avui, mereixent més"

La derrota contra el València que tanca el curs a Cornellà no amarga el curs, per a Quique Sánchez Flores. El tècnic espanyolista ha acceptat com a "possible" el resultat, i ha refusat que estigui "fastiguejat" després d'un bon partit dels seus. "Avui compten les sensacions, com hem començat competint i com hem acabat", ha exposat el preparador madrileny, en unes paraules de defensa cap a l'evolució dels seus homes.

"Hem estat un equip sòlid, que ha jugat bé a estones, concedint poc i tenint ocasions. Ens ha faltat l'eficàcia que hem tingut en altres partits", ha explicat del partit contra el València. En relació a les tres derrotes seguides viscudes a casa, ha advertit que cal tenir en compte l'entitat dels tres rivals: "Són contra alguns dels millors equips de la Lliga, i cal veure què ha passat en tots tres partits: hem guanyat partits no mereixent-ho i n'hem perdut, com avui, mereixent molt més".

El tècnic madrileny també ha volgut defensar Jurado, a qui el públic ha xiulat en ser substituït. "És futbol, no puc controlar les emocions. Ens han protegit tot el curs i respectem el gust de l'aficionat. Jurado ens ha donat molt, cal estar per sobre del que va passar en un partit important per a l'afició", ha comentat sobre l'errada de l'andalús en el primer gol del Barça en l'últim derbi.