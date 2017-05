Quique Sánchez Flores: "Volem que la qualitat no vingui només dels peus, sinó també del múscul"

Ambient distès en l’última roda de premsa prèvia a un partit de Lliga de la temporada de Quique Sánchez Flores, que ha fet més balanç del que ha donat de si el curs i del que depararà aquest estiu que no pas del darrer rival, el Granada, un rival al qual, això sí, ha advertit que sortiran a guanyar. "Volem competir fins al final, puntuar i veure on acabem", ha explicat el preparador madrileny, que ha anunciat que no farà rotacions.

El tècnic ha qualificat de "molt bona" la temporada, que, per a l' Espanyol, acaba aquest divendres, i n'ha destacat " la normalitat amb què s'ha crescut". De cara al curs vinent, ha advertit que serà "més exigent", ja que hi haurà tres rivals "amb projectes més avançats" (en referència a València, Celta i Màlaga) que enguany han quedat darrere dels espanyolistes. "Haurem de tenir eines necessàries per, partint de la posició actual, millorar la temporada", ha comentat Quique, que ha evitat dir explícitament que l'objectiu pel curs vinent serà entrar a Europa però sí que ha reconegut que el repte serà major que el d'enguany.

"Aquest any hem plantat les llavors del que volem en el futur", ha apuntat del curs vigent, una temporada on l'equip ha anat evolucionant i que s'acabarà amb la millor puntuació en 12 anys. Respecte al que ha de venir a l'estiu, n'ha deixat algunes claus: " Volem una clara millora física, tenir més qualitat en els duels, que es noti sobre la gespa. Tenir més tranquil·litat i generar més possessió, però sobretot no deixar de banda l'aspecte físic: que la qualitat no vingui només dels peus, sinó també del múscul".

El tècnic, que recupera Piatti però perd Fuego per un procés febril, donarà vacances als seus homes un cop acabi el partit de Granada. Enguany, l'Espanyol no realitzarà cap gira posterior a la Lliga com ha passat les últimes temporades.