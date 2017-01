El ROI en tenis es diu RNA

Com que dilluns va començar l’Open d’Austràlia, parlaré de tenis. Començaré per anar desxifrant les sigles que hi ha darrere dels dos termes que he utilitzat en el titular de l’article. El primer, ROI, és com anomenem els economistes al retorn de la inversió, és a dir, allò que obtens després d’invertir en una companyia o en un actiu financer. El segon són les sigles de la Rafa Nadal Academy (RNA), és a dir l’acadèmia de tenis que Rafa Nadal va obrir l’any passat a Manacor. Un projecte que, tot i que ha ocupat algun espai en els mitjans, crec que no s’ha vist prou en detall, ni s’ha lloat com es devia. D’entrada ja dic, i no me n’amago, que com ja deveu saber treballo professionalment per al xicot, i per tant no soc totalment objectiu.

Decidir invertir en tenis perquè vols tornar el que t’ha donat aquest esport ja em sembla d’entrada prou bon inici. Segur, ben segur, que hi ha inversions més sòlides i segures que una escola de tenis si vols invertir un grapat de diners per obtenir un rendiment. Dit això, el que encara és més respectable és com s’ha desenvolupat el projecte.

En segon lloc, fer-ho a Manacor perquè és el teu poble tampoc està gens malament. Que ningú dubti que no és la millor ubicació si apliquem solament criteris logístics. Però per a la família Nadal segur que no hi ha cap alternativa d’ubicació a l’escollida: casa seva.

Un cop has decidit escometre el projecte, pots fer-ho de forma convençuda o no. Posaré alguns exemples que demostren com es fan les coses en aquest projecte. Entre l’equip de tècnics que componen el nucli principal de l’escola podem trobar-hi excapitans de Copa Davis, diversos exjugadors ATP i el mateix equip tècnic del Rafa. Que en els actes d’inauguració hi hagi assistit el principal rival en la carrera del Rafa, Roger Federer, de forma totalment desinteressada, crec que també explica alguna cosa. Pel recinte ja hi han passat Andy Murray, John McEnroe i Mats Wilander.

Ningú té xifres concretes, però el cost de les inversions segur que s’eleva a algunes desenes de milions d’euros. El nombre d’empleats del centre supera el centenar. Per tant tots podem imaginar el valor mensual de les nòmines.

Qualsevol esportista d’elit té grans dubtes respecte a com resoldrà el seu futur quan es retiri… Què podria fer? A què podria dedicar-se? Doncs bé, en tenim un que abans de retirar-se ja ho té resolt. Un cop més chapeau, senyor Nadal!