Rafa Nadal, als quarts de final com de costum

Rafa Nadal va aconseguir ahir la seva classificació per als quarts de final de Roland Garros per onzena vegada en la seva carrera després de derrotar el castellonenc Roberto Bautista per 6-1, 6-2 i 6-2 en 1 hora i 51 minuts. El rival del manacorí serà Pablo Carreño, que va eliminar Milos Raonic per 4-6, 7-6, 6-7, 6-4 i 8-6 en 4 hores i 17 minuts.

En el seu partit número 78 en aquest Grand Slam, Nadal va igualar el registre del suís Roger Federer pel que fa al número de vegades que es col·loca entre els vuit millors del torneig. “Bautista és un bon jugador, per a mi era important aconseguir aquesta victòria i tornar a ser a quarts de final”, va dir el manacorí, que persegueix aixecar la seva desena Copa dels Mosqueters. Nadal arriba als seus onzens quarts de final amb el segon millor balanç de la seva carrera, amb només 20 jocs cedits, un més que l’any 2012.

D’altra banda, Albert Ramos va plantar cara a Novak Djokovic tot i que no va poder superar el tenista serbi en un partit a tres sets (7-6, 6-1 i 6-3).

Muguruza, adeu entre llàgrimes

La francesa Kristina Mladenovic, cap de sèrie número 13, va derrotar Garbiñe Muguruza, la defensora del títol a Roland Garros, per 6-1, 3-6 i 6-3 en 1 hora i 59 minuts. La barcelonina, que va ser escridassada pel públic, no va poder contenir les llàgrimes.