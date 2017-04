Rakitic, càstig i redempció en la mateixa temporada

Pocs jugadors han participat en més partits al Barça des que Luis Enrique va arribar a la banqueta blaugrana que el croat Ivan Rakitic. “Em llançaria d’un pont pel míster”, va arribar a dir Rakitic en ser preguntat per la seva relació amb el tècnic asturià, que abandonarà el Barça aquest estiu després de tres anys en què el futbolista croat s’ha convertit en un dels pilars fonamentals del projecte. Ja durant la primera temporada, Rakitic va aparèixer en els moments clau, com la final de la Lliga de Campions de Berlín, quan va marcar contra la Juve. Dos anys després, Rakitic ha marcat en dos partits importants tant per la rivalitat com pels tres punts, primer al Santiago Bernabéu i després al derbi contra l’Espanyol a Cornellà-El Prat. Dos gols per certificar que just en el moment clau de la temporada ha tornat la millor versió d’un esportista que ha viscut una temporada complicada, en què li ha tocat tastar l’amargor de la suplència i el gust dolç de la redempció quan pots recuperar la titularitat.

2021 any de finalització del contracte del croat Ivan Rakitic

No ha sigut una temporada fàcil per a Ivan Rakitic, malgrat que al març feia realitat un dels seus somnis, renovar amb el Barça fins al juny del 2012. Una renovació per quatre temporades que fa probable que Rakitic, de 29 anys, decideixi retirar-se al club blaugrana. Nascut a Suïssa en una família croata d’amants de l’esport -va dubtar entre ser tenista o futbolista-, Rakitic ha viscut sempre amunt i avall, sense tenir una llar clara: un suís internacional amb Croàcia que marxa jove a Alemanya. I després aterra a Sevilla, on es va casar i on no descarta acabar vivint un cop es retiri.

Mesos sense poder riure

La renovació va alegrar la cara del jugador quan ja havia passat el pitjor. Els que el coneixen admeten que l’han vist patir ja des dels primers mesos, però no per motius futbolístics, sinó per uns problemes de salut de la seva filla petita que el van portar a modificar els seus plans un cop amb la selecció absoluta croata. Per a Rakitic, un home molt familiar, la temporada no va començar bé i abans de Cap d’Any Luis Enrique va arribar a prescindir-ne en alguns partits, deixant-lo a la banqueta. El tècnic, però, gairebé mai va voler donar gaires explicacions sobre aquesta suplència, insistint en la força del grup i en la seva plena confiança en l’excapità del Sevilla, que també va voler deixar clara la seva confiança en Luis Enrique, especialment després d’unes declaracions en què va explicar que calia preguntar per la seva pèrdua de pes dins de l’equip al tècnic, i no pas a ell. Quan es va adonar que les declaracions es podien interpretar malament, Rakitic va dir que estava a punt per saltar d’un pont si calia per Luis Enrique. I la confiança entre ells ha tingut recompensa.

El Rakitic més golejador

Quan falten tres partits perquè s’acabi la Lliga -i quatre perquè s’acabi la temporada, ja que cal sumar-hi la final de Copa-, Rakitic ja és el cinquè màxim golejador de la plantilla amb 9 gols, superat només per Leo Messi, Luis Suárez, Neymar i un Arda Turan que va veure porteria amb facilitat durant la primera meitat de la temporada, els mesos en què Rakitic ho passava pitjor. Dels 9 gols marcats pel migcampista croat aquesta temporada, 8 han arribat en partits de Lliga. De fet, en els seus dos anteriors anys al Barça no havia aconseguit arribar mai als 8 gols en Lliga, per la qual cosa aquesta temporada ja ha superat les seves millors estadístiques golejadores vestint de blaugrana. I amb gols en partits importants.

9 GOLS porta Rakitic aquesta temporada en totes les competicions

“Les coses van bé, m’estic trobant còmode al terreny de joc, malgrat que jugar en camps com el de l’Espanyol no és fàcil. Jo intento ajudar treballant. I si arriben gols, doncs millor”, deia Rakitic després d’aprofitar una bona jugada de Messi per marcar el 0-2 contra l’equip de Quique Sánchez Flores. Si durant la primera volta Rakitic només havia fet dos gols, a la segona ja en porta 6 en Lliga. Ara bé, aquells dos primers gols van arribar en partits importants: un triomf per 0-1, amb gol seu, contra l’ Athletic Club a San Mamés, i un empat 1-1 contra l’ Atlètic de Madrid. “L’Ivan és un jugador important al Barça. Ho ha sigut en el passat, ho és ara i ho serà en el futur. Estem parlant d’un gran professional i una gran persona, d’aquells que sempre vols al teu equip”, va defensar Luis Enrique al gener, just quan l’havia deixat fora de l’equip titular en 7 de 8 partits. Van ser els moments més complicats per al croat, que des de llavors ha aconseguit anar millorant fins a recuperar un bon nivell de joc.

André Gomes, reivindicant-se

Rakitic ha patit, en part, perquè ha sigut una temporada complicada per a tots els jugadors del mig del camp. Les lesions d ’Andrés Iniesta, que no va poder jugar tampoc el derbi contra l’Espanyol, han provocat moltes proves i encara més reptes per als jugadors del centre del camp. I tots ho han passat malament. “Hem de seguir el nostre camí. Estem molt contents. Queda menys i al seguirem fent el que estem fent”, deia Rakitic després del triomf en el derbi, un partit en què va tocar gairebé tantes pilotes com un André Gomes que ha encadenat dos partits jugats a un bon nivell, malgrat anar canviant de posició. Si contra l’Osasuna el portuguès va caure molt per la dreta, contra l’Espanyol va ser el croat qui va tendir, dins d’un sistema tàctic diferent, a buscar aquesta posició, amb una alta efectivitat d’èxit en les passades.

Luis Enrique va acabar molt satisfet pel partit dels seus tres jugadors del mig del camp, amb un Busquets imperial que sempre va tenir ajudes tant de Rakitic com d’André Gomes, per no deixar-lo sol en un partit en què era un repte superar el joc agressiu de l’equip local. El triomf, però, va servir per reforçar les conviccions tant de l’equip com de jugadors que ho necessitaven. Si el portuguès comença a veure com de mica en mica s’adapta, Rakitic sent que torna a ser protagonista en una temporada en què vol acabar aixecant dos trofeus. “De moment estem molt tranquils malgrat que queda poquet per acabar la Lliga. Tenim tota la concentració. No podem canviar el que va fer el Madrid, els seus resultats no depenen de nosaltres. Hem de treballar i intentar guanyar tots els partits que ens falten”, deia Rakitic, a l’espera d’una ensopegada d’un Madrid que arribarà cansat a la pròxima jornada, contra un Granada ja de Segona, ja que té Champions aquest dimarts. El Barça, en canvi, descansa.

Dos dies de festa per poder descansar

Luis Enrique va decidir donar dos dies de festa als seus jugadors després del derbi de dissabte. L’equip va fer una lleu sessió de recuperació ahir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, però acte seguit els jugadors van marxar per no tornar a la feina fins dimecres, quan els tocarà començar a preparar el partit de dissabte al Camp Nou contra el Vila-real a les 18.30 hores. Els jugadors blaugranes tindran avui i demà per descansar, ja que la setmana passada van disputar dos partits de Lliga intensos, davant l’Osasuna i l’Espanyol. I tot, just després de fer l’esforç de guanyar diumenge al Santiago Bernabéu. És a dir, tres partits en tot just set dies, tot i que molts titulars ja van descansar contra els navarresos, quan Luis Enrique va apostar per les rotacions. A partir de dimecres i fins divendres, els jugadors tornaran als entrenaments en sessió matinal. No és la primera vegada que el tècnic aposta per donar dos dies de festa als seus jugadors en una setmana sense partit dimarts o dimecres. El Madrid en canvi, té derbi a la Champions dimarts, però el seu pròxim partit de Lliga no és difícil, contra un Granada ja de Segona.