Rakitic es retroba amb el gol mitja Lliga després

Ivan Rakitic no marcava cap gol a la Lliga des de l’empat a casa contra l’ Atlètic de Madrid ara fa una volta sencera. Des de llavors, el croat només havia marcat un gol a la Copa contra l’Hèrcules, també a l’estadi. Un període sense gols i sense continuïtat en un equip en què va arribar a perdre la titularitat, quedant-se a la banqueta o la graderia molts cops. Però de mica en mica, Rakitic torna. “Cada partit que jugo noto que tinc més ritme, em sento més a gust. Vull seguir així, ara les coses semblen més fàcils”, va dir el croat nascut a Suïssa, mig reconeixent que durant molts mesos tot ha sigut complicat.

Els seus dos primers gols a la Lliga, contra l’Athletic i l’Atlètic, els havia fet a la primera volta i de cap. Al camp de l’Alabès, el gol el va poder fer en una jugada que no va celebrar gaire, malgrat que tenia ganes de cridar-lo, ja que va preferir no treure’s la samarreta “ni fer res així per respecte al rival”, un equip vitorià que ja estava encaixant una golejada dura davant la seva afició. Rakitic va jugar acompanyat d’ André Gomes i un Sergio Busquets que també es va mostrar optimista a l’hora d’analitzar la golejada. “Hem fet el nostre partit, amb el nostre joc. Crec que hem deixat bones sensacions des de l’inici del partit, controlant tots els registres del joc, amb efectivitat i bon joc”, va dir. De fet, segons el migcampista vallesà, que jugava per primer cop un partit com a titular des que Escalante, de l’Eibar, l’havia lesionat, “les sensacions són més importants que el resultat en si”. Una anàlisi que compartia Rakitic, que ara intentarà ser titular en la tornada de la Lliga de Campions, aquest dimarts. “Hem fet un partit molt seriós des del primer minut, hem intentat jugar sempre amb paciència. Un cop ha arribat el primer gol s’ha pogut sentenciar i portar els punts a casa”.

El Barça es tornarà a entrenar aquest matí, en una sessió de recuperació, abans de volar dilluns cap a París. Luis Enrique encara no sap si podrà jugar aquest pròxim partit amb homes importants com Arda Turan, Piqué o Mascherano. Qui sí que tornarà serà Rafinha, amb una màscara per protegir-li l’envà nasal.