Rakuten també denuncia el veto de Trump a refugiats i immigrants

En un gest poc usual per a un executiu japonès, Hiroshi Mikitani, conseller delegat del gegant del comerç electrònic Rakuten, patrocinador del Barça, ha condemnat el veto de Donald Trump als refugiats i immigrants als Estats Units. Altres grans multinacionals ja havien plantat cara a la prohibició.

En un tuit, Mikitani ha dit: "Estic molt trist en veure el que està passant als Estats Units. Vaig venir al país quan tenia 7 anys i respecto molt el gran cor americà". "No està bé com a éssers humans que es discrimini d'acord amb la religió i la nacionalitat. Ens assegurarem de fer costat a tots els nostres empleats musulmans com a empresa i personalment", afegeix.

I am very sad to see what is happening now in the US. I came to US when I was seven and I really respect big American big heart. — 三木谷浩史 H. Mikitani (@hmikitani) 30 de gener de 2017

But it is wrong as a human being to uniformally discriminate based on religion and nationality. We will make sure we will support our — 三木谷浩史 H. Mikitani (@hmikitani) 30 de gener de 2017

muslim staff members as a company and personally as well. — 三木谷浩史 H. Mikitani (@hmikitani) 30 de gener de 2017

Mikitani ha anunciat que Rakuten, que es coneix com 'l'Amazon japonès', oferirà trucades internacionals gratuïtes dels Estats Units als set països de majoria musulmana afectats pel veto des de la seva aplicació Viber.

L'executiu es va llicenciar a Harvard i el seu pare, que va emigrar als Estats Units, era professor d'Economia a Yale. "El meu pare plora des del cel. Va anar a Harvard, Stanford i Yale. N'estava molt orgullós, i jo també. Ara ploro de debò", ha dit.