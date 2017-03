Ramos: "No parlem dels àrbitres ni fem piulades"

L' empat contra el Las Palmas (3-3), pocs dies després de caure davant del València (2-1) i patir de valent davant del Vila-real (2-3), ha reobert les ferides en un Madrid que, malgrat públicament defensa que no vol parlar d'àrbitres, va mostrar-se força crític amb l'actuació de Fernández Borbalán, que va expulsar Bale i va anul·lar tres gols a Morata per fora de joc. "No parlem d'àrbitres ni fem piulades", va dir Sergio Ramos, enviant un dard a Gerard Piqué i la seva darrera polèmica piulada sobre els àrbitres.

Així ho va constatar el col·legiat andalús en l'acta arbitral, on va deixar escrit que va produir-se una brega "entre jugadors i tècnics de tots dos equips discutint a veus". Tot i no mencionar noms propis, segons la Cadena Ser, Nacho Fernández s'hauria encarat al túnel de vestidors al tècnic canari Quique Setién, el que hauria originat futures disputes. "Les veus han estat per la tensió, pel que hi ha en joc, res més important: discussions, uns a una part de la reixa i els altres a l'altra", explicava Ramos, preocupat per la imatge de l'equip blanc.

El partit va ser força intens pel que a accions delicades respecta. D'entrada, Bale va veure dues grogues per donar una doble puntada de peu per darrere a Jonathan Viera i, posteriorment, donar-li una empenta. "No crec que fos vermella, primer m'empenyen a mi i després jo l'empenyo a ell. Tot i així, demano perdó als meus companys i al tècnic", va comentar el gal·lès.

Abans, el Las Palmas havia reclamat un lleuger fora de joc d'Isco en el gol que va servir per obrir el marcador. Una jugada, en qualsevol cas, força difícil d'apreciar pel linier, que si que va anul·lar instants abans, una acció de Morata, també per fora de joc. Instants després del gol de Tana (1-1), el davanter blanc va tornar a marcar, en una acció dubtosa que va anul·lar el col·legiat. Borbalán acabaria deixant sense validesa un tercer gol, també de Morata, per un fora de joc de Cristiano, autor de dos gols en el tram final. Borbalán també va xiular dos penals per mans, un en cada àrea. "No em posaré en les decisions arbitrals. Només parlo del que podem controlar. Vam poder fer coses millor i no les vam fer", va resumir Zinedine Zidane, sempre políticament correcte.