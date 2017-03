Raymond Domenech: "Messi ja només juga de forma intermitent"

"Aquest Barça és una ombra de l'equip que dominava Europa fa poc". L'afirmació la signa l'ex seleccionador francès Raymond Domenech en un article a l''Équipe', on veu incapaç al conjunt blaugrana de remuntar l'eliminatòria davant del PSG. "No ho crec, perquè el futbol és un esport col·lectiu i un sol home, Messi, no pot guanyar un partit. És l'arma del guerrer, però no el guerrer", sentencia Domenech, que també critica durament el davanter argentí.

"Ja no té l'energia que tenia amb 20 anys. Ara és més calculador, ha perdut un punt d'espontaneïtat, força en els seus regats o passades, i insisteix en llençar les faltes directes quan Neymar és bastant millor que ell en aquest aspecte", afirma Domenech, tècnic francès d'origen català. "Ha perdut la fluidesa del joc i ja només juga de forma intermitent", insisteix l'ex seleccionador, que també posa en relleu les "carències defensives" del Barça. D'altra banda, també destaca que Iniesta "és una ombra de si mateix", Rakitic "està molt pertorbat pels avenços tàctics dels rivals, que tallen la seva relació amb els davanters", i Xavi "no ha estat substituït realment, igual que Dani Alves".