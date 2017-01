Recompensa inexistent per a una Penya ambiciosa

El Palau de Congressos Europa de Vitòria acollirà aquest migdia (12 hores) el sorteig dels enfrontaments de la Copa del Rei. El MoraBanc Andorra, que ahir es va imposar al Reial Betis Energía Plus (95-69), va ser l’últim equip a aconseguir el bitllet per disputar un torneig en què, tot i perdre, el B arça Lassa serà cap de sèrie.

El Divina Seguros Joventut va fer un partidàs contra un Reial Madrid al qual va dominar durant 38 minuts, però l’actuació de Felipe Reyes i una cistella de Sergi Llull a 9,9 segons del final van evitar la victòria verd-i-negra (78-81). Sergi Vidal i Luka Bogdanovic van fallar dos triples que haurien enviat el partit a la pròrroga. Jerome Jordan (15 punts) va ser el millor dels locals en una tarda en què l’equip català va merèixer una recompensa més gran.

La Penya, que va començar el partit amb energia i decisió, va arribar al descans amb un avantatge de 13 punts (44-31). Diego Ocampo va ser valent i va atacar el ritme del Madrid amb més ritme, una situació a la qual el conjunt que entrena Pablo Laso no està acostumat. El tècnic, a més, va fer jugar Nenad Dimitrijevic, una de les últimes joies del planter verd-i-negre. La màxima renda local va ser de 16 punts (49-33).

El Madrid no es va rendir i va anar eixugant l’avantatge fins a capgirar el marcador a dos minuts del final. “No hem estat consistents en els últims minuts, però l’equip ha fet una feina increïble. Estem emprenyats per no haver aconseguit la victòria, però hem fet un partit molt bo”, va resumir Albert Sàbat.

“El missatge que hem enviat és que aquí no es rendeix ningú. Crec que l’equip i l’afició ho han intentat tot perquè la victòria es quedés a Badalona. Hem fet moltes coses bé i el resultat no ens ha de desmoralitzar, perquè si seguim treballant així ens en sortirem. L’equip competeix, que és el més important, però ha de seguir millorant defensivament. Hem de persistir-hi”, va dir Diego Ocampo, que es va mostrar molt orgullós de l’actitud dels seus jugadors.

El Barça Lassa, nefast (71-60)

Després de la decepció de dijous contra l’Olympiacos, el Barça Lassa va tornar a perdre a la pista de l’Iberostar Tenerife (71-60). L’equip blaugrana, que va tocar fons i va baixar fins a la quarta posició de la classificació, va anunciar el fitxatge de Vitor Faverani, el tercer pedaç que arriba amb la temporada ja començada. L’expivot de l’UCAM Múrcia va compartir ahir estada amb el Reial Madrid a l’hotel NH Constanza de Barcelona.

El Barça Lassa no va començar bé i es va veure obligat a remuntar un desavantatge de 10 punts durant un segon període en què l’equip local tan sols va poder anotar-ne 6. La segona meitat culer va tornar a ser dolenta. Tyrese Rice va fallar set dels vuit llançaments que va intentar i el seu equip va perdre 15 pilotes. El joc interior va tornar a fer llàstima i va permetre 14 rebots ofensius del rival.

“La segona part del partit ha sigut un desastre. És impossible guanyar un partit amb els nostres números. La Lliga Endesa és molt complicada i si no jugues amb concentració no es pot guanyar”, va explicar Georgios Bartzokas.

L’ICL Manresa, sense sort (87-77)

L’ICL Manresa va perdre a la pròrroga a la pista del Tecnyconta Saragossa (87-77). L’equip entrenat per Ibon Navarro va ser capaç de forçar el temps extra amb una cistella de Michael Machado, però no va competir bé en aquests cinc minuts addicionals (13-3). Joe Trapani, a més, es va lesionar.